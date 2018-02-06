Россия и Индонезия согласовывают детали контракта на поставку Су-35

СИНГАПУР, 6 фев – РИА Новости. Россия и Индонезия заинтересованы в подписании контракта на поставку истребителей Су-35, в настоящее время стороны согласовывают технические детали соглашения, заявил РИА Новости во вторник в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Михаил Петухов.

"Переговоры о поставке в Республику Индонезия самолетов Су-35 продолжаются. Главное, что стороны настроены на успешное завершение переговоров. Надеюсь, что эксперты сторон в ближайшее время согласуют отдельные технические аспекты", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что при подготовке данного контракта российская сторона учитывает все требования индонезийского законодательства.

Ранее Петухов сообщал РИА Новости, что РФ ведет переговоры о поставках Индонезии истребителей Су-35, говорить о сроках подписания и возможной сумме контракта пока рано. Посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди заявлял РИА Новости, что Индонезия рассчитывает подписать контракт на российские Су-35 до конца 2017 года. По его словам, предполагается поставка 11 самолетов.