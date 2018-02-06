Генпрокуратура планирует согласовывать больше проверок бизнеса

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Новый законопроект Генпрокуратуры РФ предлагает существенно расширить пласт проверок предприятий, которые требует согласования с прокурорами, заявил во вторник первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

"Нами по поручению президента подготовлен и направлен законопроект, который существенно предполагает расширение сферы проведения процедуры согласования проверок — то есть расширить пласт тех проверок, проведение которых требует согласования с органами прокуратуры", — сказал Буксман на форуме "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства" в рамках Недели российского бизнеса 2018.

Ссылаясь на "мнение предпринимательского сообщества", Буксман отметил, что прокуратура "на довольно высоком уровне" справляется с задачей снизить административное давление на бизнес.

"С учетом положительной динамики этого процесса, предполагается дальнейшее расширение полномочий органов прокуратуры", — добавил первый заместитель генпрокурора.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса 2018. "РИА Новости" обеспечивает оперативное информирование участников мероприятия, новости транслируются на плазменных панелях на площадках НРБ-2018. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.