МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Рубль перешел к росту против основных резервных валют, отыгрывая ощутимое ослабление накануне вечером.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск вторника снижался на 0,01 рубля — до 57,18 рубля, курс евро — на 0,1 рубля до 70,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра рубль на эмоциях игроков ослабел на 15-20 копеек к доллару и евро соответственно. Доллар подскакивал до 57,425 рубля (максимума с 3 января), евро – до 71,105 рубля (максимума с 15 ноября 2017 года).

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 65 копеек, до 57,20 рубля, евро — на 50 копеек, до 70,95 рубля.

На мировых рынках намечается тенденция к бегству от более рисковых активов. Так, основные фондовые индексы США по итогам торгов понедельника упали на 3,8-4,6% (максимум за несколько лет) на фоне опасений по поводу роста доходности (и, соответственно, падения стоимости) облигаций США. Индексы Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост за 2018 год.