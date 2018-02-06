Обвал фондовых бирж в США был ожидаем, считает эксперт

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Обвал американских фондовых бирж, произошедший накануне, был ожидаем, падение индексов связано с долгожданной коррекцией рынка, заявил РИА Новости начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин.

Американский фондовый рынок, где в течение долгого времени наблюдался рост курса акций, в понедельник потерпел крах. Основные индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США и возможности дополнительного роста ставки ФРС. Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год. Dow к тому же показал свое крупнейшее в истории однодневное номинальное снижение. А в процентном отношении это максимальное падение с августа 2011 года.

"По-хорошему, конечно, в какой-то момент это должно было произойти. Рынок рос, не корректируясь, достаточно долгий период времени. Он рос не на том, что экономическая ситуация существенно улучшалась, а на том, что рынок закладывал достаточно позитивные ожидания относительно дальнейшей динамики развития экономики, что, с моей точки зрения, чрезмерно оптимистично. В общем-то, рынок был очень сильно перегрет. Поэтому любые сигналы, что может ускориться ужесточение монетарной политики в США, спровоцировали такой резкий выход активов", — сообщил эксперт.

"Пока это только коррекция, это не является однозначным сигналом на разворот рынка. Но, с моей точки зрения, наверное, в течение ближайшего года, может, чуть больше, рынок пройдет свой пик. Возможно, мы видим это сейчас, возможно, увидим чуть позже. Мои ожидания, что в 2018-2019 годах будет пик рынка, и мы увидим сильное падение. Рынок очень сильно перегрет сейчас, активы оценены неадекватно дорого. С моей точки зрения, это пузырь, который скоро лопнет", — отметил Сусин.

По словам эксперта, некоторые участники рынка все же получили прибыль на падении американских фондовых индексов. "Есть фонды, которые набирали короткие позиции, эта информация проходила в отчетностях, различных документах фондов. Другое дело, что эти фонды набирали короткие позиции достаточно долго и, безусловно, последний рост рынка создавал для них дискомфортную ситуацию", — заключил он.