Обвал фондовых бирж в США был ожидаем, считает эксперт

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Обвал американских фондовых бирж, произошедший накануне, был ожидаем, падение индексов связано с долгожданной коррекцией рынка, заявил РИА Новости начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин.
"По-хорошему, конечно, в какой-то момент это должно было произойти. Рынок рос, не корректируясь, достаточно долгий период времени. Он рос не на том, что экономическая ситуация существенно улучшалась, а на том, что рынок закладывал достаточно позитивные ожидания относительно дальнейшей динамики развития экономики, что, с моей точки зрения, чрезмерно оптимистично. В общем-то, рынок был очень сильно перегрет. Поэтому любые сигналы, что может ускориться ужесточение монетарной политики в США, спровоцировали такой резкий выход активов", — сообщил эксперт.
По словам эксперта, некоторые участники рынка все же получили прибыль на падении американских фондовых индексов. "Есть фонды, которые набирали короткие позиции, эта информация проходила в отчетностях, различных документах фондов. Другое дело, что эти фонды набирали короткие позиции достаточно долго и, безусловно, последний рост рынка создавал для них дискомфортную ситуацию", — заключил он.