Курс биткоина рухнул на 25 процентов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Курс биткоина опускался ниже шести тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Таким образом, самая популярная в мире криптовалюта теряет за сутки порядка четверти своей стоимости.

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По данным портала Coindesk, к 8:19 мск биткоин дешевел на 8,2% — до 6,346 тысячи долларов, при этом ранее он опускался ниже шести тысяч. На Bitfinex криптовалюта снижалась на 24,2% — до 6,351 тысячи, на OKEx — на 23%, до 6,38 тысячи. По данным CoinMarketCap, биткоин падает на 25,8%, до 6,127 тысячи.

Как считают эксперты, можно ожидать отката и до пяти тысяч.

"Мы полагаем, что снижение продолжится, а следующий технический уровень составит пять тысяч долларов за единицу", — цитирует агентство Рейтер прогноз старшего рыночного аналитика Centtrip Майлза Икерза.

В середине декабря курс биткоина достигал отметки в 20 тысяч долларов.

Другие криптовалюты

Согласно CoinMarketCap, Ethereum опускался в цене на 31,3% — до 581,47 доллара, Ripple — на 26,6%, до 0,598 доллара, Bitcoin Cash — на 29,2%, до 800,55 доллара. Капитализация всего рынка сейчас составляет 279,06 миллиарда долларов, причем накануне этот показатель составлял почти 394 миллиарда. Доля биткоина — 37%.

На настроения инвесторов влияют новости об ужесточении регулирования рынка цифровых валют по всему миру. Например, теперь в Южной Корее для торговли криптовалютой каждый трейдер должен идентифицировать себя с помощью банковского счета. Кроме того, по данным СМИ, Китай планирует полностью запретить у себя ICO и иностранные криптовалютные биржи.

Накануне власти Индии заявили, что планируют сделать цифровые валюты незаконными в существующей системе платежей, передает агентство Рейтер.

Крупные банковские группы также запретили покупку криптовалют по своим кредитным картам. Об этом сообщили американские JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также британские Lloyds Banking Group и Virgin Money.