Dow Jones показал рекордное падение за день в истории

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 —4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq —3,78%, до 6967,53 пункта.

Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня – на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

В пятницу министерство труда страны сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Как опасаются инвесторы, эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, а усиление инфляционных ожиданий повышает доходность гособлигаций США и увеличивает шансы на подъем ставки ФРС в текущем году.

"Я думаю, настроение было слишком оптимистичным. Что способствовало росту рынка в январе? Это были не базовые данные, какими бы они не были, а чрезмерная уверенность", — сказал агентству MarketWatch директор по инвестициям в Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан (Brad McMillan).