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Экономика

В ожидании кризиса: что будет с рублем после реформы еврозоны

08:0006.02.2018
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© AP Photo / Mindaugas KulbisКупюры евро разного достоинстваКупюры евро разного достоинства
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. К середине 2018 года страны еврозоны должны согласовать реформу, чтобы обезопасить свою финансовую систему от возможных кризисов. Как это скажется на единой европейской валюте и к чему готовиться российскому рублю — в материале РИА Новости. 

Что предлагают и зачем это нужно

Париж и Берлин рассчитывают согласовать дорожную карту к марту, а концу июня — представить окончательную версию документа. В частности, речь идет о преобразовании Европейского стабилизационного механизма (ESM) в Европейский валютный фонд (ЕВФ). Новую структуру подчинят Европарламенту. 

ЕВФ планируют построить по образцу Международного валютного фонда (МВФ), который до сих пор играл главную роль в спасении стран ЕС, угодивших в глубокий экономический кризис. 

Кроме того, Еврокомиссия готова создать новые бюджетные инструменты, необходимые для поддержки государств еврозоны при проведении реформ. Также эти инструменты призваны помочь войти в еврозону новым участникам.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рубль за 2017 год вырос к доллару на 6,3% и снизился к евро на 6,8%

Реформа сформирует механизмы выравнивания финансовой поддержки для более слабых стран, когда ЕЦБ начнет ужесточать монетарную политику. А потому появление структуры типа МВФ в зоне евро вполне оправданно, указывает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Это послужит опорой рынкам облигаций тех стран, которым повышение ставки ЕЦБ ухудшит условия обслуживания долга. 

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЕвропейский центральный банк во Франкфурте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский центральный банк во Франкфурте

Сейчас похожие функции выполняет ЕЦБ, но в сентябре регулятор может прекратить программу выкупа активов. А состояние государственных финансов в странах — участницах валютного объединения весьма разное.

Например, если в Германии профицит бюджета и низкая долговая нагрузка, то в Италии есть риск утраты контроля над государственным долгом при росте ставок ЕЦБ.

Кроме того, еврозона хочет обезопасить свою валюту от каких-либо значимых потрясений вроде новых "брекзитов" или очередного финансового кризиса в США. 

Эффект для евро

Аналитики указывают: сейчас экономика еврозоны растет быстрее, чем в США. И евро считается немного переоцененным. 

"Мы ждем его снижения к середине года к уровню 1,2 (доллара за евро), курс евро к рублю в середине года снизится до 67,5", — прогнозирует Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу компании "Церих Кэпитал Менеджмент". 

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте

Что касается среднесрочной перспективы, то реформа сделает европейскую валюту более стабильной, менее волатильной, и она будет последовательно укрепляться относительно основных мировых валют, в том числе и рубля.

В здании Европейского парламента. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава ESM не исключил присоединения к еврозоне восточных стран ЕС

Позитивный фактор

"Тем не менее для нас стабильность евро означает и стабильность рубля. Поэтому для российской валюты, как и вообще для валют развивающихся стран, это позитивный фактор. Рубль придет к равновесному значению с евро", — отмечает Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента "Альпари". 

Не все так однозначно и с фактором экономических взаимосвязей с еврозоной. Торговый оборот России со странами, входящими в европейский валютный союз, достигает 300 миллиардов долларов в год. 

Реформы ускорят рост экономики еврозоны. Косвенно это поспособствует положительной динамике российского ВВП и курса рубля. 

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Европейского союза
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты России и Европейского союза

Евро укрепится к рублю в меньшей степени

В долгосрочной перспективе укрепление евро относительно российской валюты неизбежно. Но рубль ослабеет не так сильно, как другие валюты, считает Тимур Нигматуллин, аналитик отдела анализа рынков компании "Открытие Брокер".

Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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В ЦБ заявили о снижении рисков ослабления рубля из-за внешних факторов

То есть после завершения реформы еврозоны рубль будет чувствовать себя лучше других валют развивающихся рынков — за счет поддержки крупной европейской экономики. Так, рубль укрепится к валютам стран СНГ, например к тенге или белорусскому рублю. И относительно доллара США курс рубля повысится. 

Впрочем, резких колебаний, как в 2014-2016 годах, ждать не приходится: сейчас цены на нефть стабильны, а Банк России проводит предсказуемую монетарную  политику — плавно снижает ставку. Поэтому и ослабление рубля к евро будет плавным. 

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Рус
Я не банкир и не экономист, объясните мне, почему для моего государства, в котором я плачу налоги выгоден слабый рубль?

Я хочу сильного рубля, чтобы за 1 рубль давали 54 евриков!
09:44
06.02.2018
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Krel Shenrion
До тех пор, пока у руля РФ деятели, ответственные за развал СССР - мы будем оставаться государством, которое заглядывает в рот "европе" каждый раз, когда та начинает заниматься своими валютами..
Я никогда не пойму и врядли доживу до тех пор, когда это от России и от её "Рубля" будет зависеть то, как повернётся экономика в маленькой, по сравнению с нами, Европе.
Пока враги государства улыбаются нам с экранов и из года в год "рассказывают" нам о том, что "всё хорошее у нас - впереди", до тех пор будущего у России - НЕТ.
09:55
06.02.2018
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