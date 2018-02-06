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Экономика

Бюджетный литр. Когда в России подешевеет бензин

08:0006.02.2018
40702686
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина на автозаправочной станцииМужчина на автозаправочной станции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. После заявления президента России Владимир Путина о том, что в стране есть возможность сделать бензин и дизтопливо дешевле, Федеральная антимонопольная служба провела совещание с нефтяными компаниями о ситуации на рынке. Как изменятся цены на бензин в ближайшем будущем — в материале РИА Новости. 

Политическая воля

На недавней встрече с рабочими в Ростове-на-Дону глава государства напомнил, что сложившийся уровень цен на бензин и дизтопливо обусловлен не только достаточно высокой стоимостью нефти — около 70 долларов за баррель.

"Главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", — отметил президент и выразил мнение, что бензин вполне может подешеветь.

Федеральная монопольная служба организовала по этому поводу совещание. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что в обсуждении приняли участие представители "Роснефти", "Лукойла", "Газпромнефти", "Татнефти" и других компаний.

"Общее понимание ситуации — она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует. Делать такие выводы можем исходя из того, что сложилась открытая прозрачная инфраструктура рынка нефтепродуктов, в частности, сформировались биржевые индикаторы", — подчеркнул он.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин

Игра на понижение

Стоит напомнить, что в 2017 году, согласно статистике ФАС, дизель подорожал на 12-19%, АИ-92 — на 9,53%, АИ-95 — на 7,2%. И это при общем уровне инфляции в России порядка 2,5%. Однако в ФАС уверены, что объективных предпосылок для подорожания моторного топлива в 2018 году нет.

Более того, с декабря прошлого года цены на оптовом рынке снижаются. К февралю стоимость тонны бензина с 45 тысяч рублей опустилась до 40 тысяч. Доцент кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени Губкина Юрий Киташов объясняет это тем, что рынок насыщен и предложение превышает спрос.

Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Путин увидел возможность снизить цены на бензин

Действительно, по данным  Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), объем запасов автомобильного топлива в России в настоящее время — 1,67 миллионов тонн, что почти на 50 тысяч тонн больше, чем в конце 2017 года.

Резервы растут, хотя в январе экспорт бензина увеличился сразу на 56% по сравнению с предыдущим месяцем — до 246,9 тысячи тонн. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша видит в этом результат действий антимонопольной службы, которая одним из своих приоритетов сделала предотвращение "безудержного экспорта" нефтепродуктов.

Розница, похоже, также подключается к игре на понижение. Как сообщила компания "Алгоритм Топливный Интегратор" (АТИ), в конце января на автозаправках "Газпром нефти" в московском регионе литр Аи-95 подешевел на 15 копеек, на заправках "Татнефти" — на четыре копейки.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Тень независимости: почему Украина не соскочила с "газового крючка" России

Корректировка чисто символическая, однако, по мнению аналитиков, в данном случае важна смена тренда. Ведь цены на автомобильное топливо в рознице двинулись вниз впервые с декабря 2016 года.

Еще один путь к снижению цен, по мнению Киташова, — наращивание глубины нефтепереработки, что позволит насытить внутренний рынок без ограничения экспорта нефтепродуктов. В России этот показатель — 70%, в то время как в Евросоюзе достигает 85%, а в США — 90%.

"Перспективы в хорошем планировании, контроле качества и внедрении инновационных технологий, а также развитии нефтехимии", — пояснил собеседник РИА Новости.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЗаправка автомобиля топливом
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заправка автомобиля топливом

Ставки сделаны

Фискальные сборы в цене литра топлива достигают 65%. В том числе налог на прибыль — почти 5%, акциз — около 12%, НДС — более 15%, НДПИ — 16,9%. Плюс налоги, которые производители и продавцы нефтепродуктов платят в местные бюджеты.

Заправка автомобиля на автозаправочной станции
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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В Топливном союзе объяснили рекордное повышение цен на бензин

С 1 января текущего года на 50 копеек повышены ставки акциза на литр автомобильного топлива. В результате акциз на бензин пятого класса вырос на 10,7% (до 11 213 рублей за тонну), а на дизтопливо — на 12,7% (до 7 665 рублей за тонну). Следующая индексация — на 50 копеек — намечена на 1 июля.

Планируя дополнительную индексацию акцизов, в Минфине и ФАС исходили из того, что это не приведет к росту цен на бензин и принесет в федеральный бюджет дополнительные 40 миллиардов рублей.

По словам главы ведомства Антона Силуанова, эти средства направят на строительство новых автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.

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Экономика
Комментарии
28 пользователей оставили 40 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Ander
Я поверю, что на Марсе есть жизнь, но не поверю, что в России бензин подешевеет...
08:47
06.02.2018
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ПьЯнЫй ПаНдА
Вы когда нибудь видели в России снижение цены на товар? ФАС и правительство проводит грамотное одурачивание населения с целью обогатиться. Представьте какой был бы рост экономики путем снижения цены на бензин скажем в 5 -6 раз. Но у нас привыкли качать деньги а не вкладывать.
09:26
06.02.2018
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