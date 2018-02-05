Курс биткоина упал ниже $7 тысяч

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Курс биткоина (bitcoin) продолжает падать в ходе торгов 5 февраля, опустившись ниже 7 тысяч долларов на новостях о том, что крупнейшие мировые банки запретили приобретать криптовалюту с помощью кредитных карт.

По данным биржи Bitfinex, на 22.28 мск курс биткоина падал на 15,66% — до 6,9 тысячи долларов.

Согласно информации CoinMarketCap, курс криптовалюты упал на 15,79% — до 7 тысяч долларов. По данным портала Coindesk биткоин дешевел на 15,47% — до 6,9 тысячи долларов.

В воскресенье банковская группа Lloyds Banking Group запретила своим клиентам приобретать биткоины и его аналоги с помощью кредиток. В пятницу на аналогичные меры пошли американские банки JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.