Киев ждет предложений от потенциальных партнеров по управлению ГТС

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Киев до 1 марта будет принимать предложения от потенциальных партнеров по совместному управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) для проведения с ними предварительных консультаций, сообщает в понедельник пресс-служба Минэнерго Украины.
"28 декабря 2017 года министерством энергетики и угольной промышленности Украины было направлено приглашение операторам ГТС из ЕС и США для предварительных консультаций по эксплуатации и управлению газотранспортной системой Украины, в качестве потенциальных партнеров. В связи с продлением срока подачи информационно-аналитических материалов и предложений потенциальных партнеров для проведения предварительных консультаций до 1 марта 2018 года министерство энергетики и угольной промышленности Украины распространяет соответствующую информацию среди операторов ГТС стран-членов ЕС и США", — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.
Кабинет министров Украины в ноябре в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.