Объемы добычи золота на Камчатке увеличат до 17,5 тонн к 2025 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 фев — РИА Новости. Реализация крупных инвестпроектов, в том числе, запуск на Камчатке в первом квартале 2018 года первой технологической линии золотоизвлекательной фабрики Озерновского горно-металлургического комбината (ГМК), позволит увеличить добычу золота в регионе до 17,5 тонн к 2025 году, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Василий Прийдун.

Как заявил министр в ходе публичного отчёта о деятельности правительства Камчатского края, в соответствии с региональной Стратегией развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов на период до 2025 года планируется построить и ввести в эксплуатацию новые ГОКи Озерновский и Кумроч, а также горнодобывающие предприятия на месторождениях Оганчинское и Бараньевское с переработкой руды на Агинском ГОКе. Рассматривается возможность доразведки и введения в эксплуатацию Мутновского и Родникового золоторудных месторождений, строительство на месторождении Шануч флотационной обогатительной фабрики.

"Реализация этих проектов позволит увеличить объёмы добычи золота в Камчатском крае к 2025 году до 17,5 тонн. Добыча драгоценных металлов является одним из перспективных направлений развития горнодобывающей отрасли и экономики Камчатского края", — сказал министр.

Он добавил, что по итогам 2017 года горнодобывающие предприятия Камчатки добыли 6,682 тонн золота. Из них объём коренного золота составил 6,539 тонн (103,2 % от уровня добычи за 2016 год), россыпного золота — 143 килограмма (172% к 2016 году). Кроме того, на территории региона добыто 16,676 тонн серебра и 391 килограмма платины (135,9% и 105,3% к 2016 году, соответственно).

Публичные отчеты о деятельности исполнительных органов госвласти Камчатки проводятся по инициативе губернатора края Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в формате открытого диалога, принять участие в которых могут все желающие.

Другие новости региона читайте здесь >>