Минфин не хотел бы повышения налоговой нагрузки, заявил замминистра

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Минфин РФ хотел бы не повышать налоговую нагрузку в стране и даже снижать некоторые налоги, но у него не всегда это получается, заявил замминистра финансов России Илья Трунин.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу неповышения налоговой нагрузки в течение последних трёх лет. "Я считаю, мы с ней справились", — заявил Трунин.
"Если говорить о задаче, которая была перед нами поставлена, то да, в целом мы старались с учётом имеющихся ограничений не повышать уровень налоговой нагрузки в экономике. Хотелось бы, чтобы уровень налогов не рос и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Посмотрим, насколько удастся это реализовать, потому что ограничений очень много", — добавил он.
Вместе с тем, он признал, что величина налогов зависит не от того, высокий или низкий уровень нагрузки существует в экономике, а от того, какие расходные обязательства есть у правительства. Кроме того, свои ограничения на проведение налоговой политики, по его словам, накладывает и федеративное устройство государства, которое не позволяет управлять из центра всеми налоговыми решениями в стране.
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