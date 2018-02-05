Минфин не хотел бы повышения налоговой нагрузки, заявил замминистра

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Минфин РФ хотел бы не повышать налоговую нагрузку в стране и даже снижать некоторые налоги, но у него не всегда это получается, заявил замминистра финансов России Илья Трунин.

"Есть условия, которые влияют на параметры налоговой системы, поэтому как бы мы ни хотели снизить налоги, не всегда это получается. Но в целом, мы считаем, налоговая нагрузка расти не должна", — сказал он, выступая на Неделе российского бизнеса РСПП.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу неповышения налоговой нагрузки в течение последних трёх лет. "Я считаю, мы с ней справились", — заявил Трунин.

"Если говорить о задаче, которая была перед нами поставлена, то да, в целом мы старались с учётом имеющихся ограничений не повышать уровень налоговой нагрузки в экономике. Хотелось бы, чтобы уровень налогов не рос и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Посмотрим, насколько удастся это реализовать, потому что ограничений очень много", — добавил он.

Вместе с тем, он признал, что величина налогов зависит не от того, высокий или низкий уровень нагрузки существует в экономике, а от того, какие расходные обязательства есть у правительства. Кроме того, свои ограничения на проведение налоговой политики, по его словам, накладывает и федеративное устройство государства, которое не позволяет управлять из центра всеми налоговыми решениями в стране.

Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса-2018 и обеспечивает online трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.