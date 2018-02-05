Московские суды за 2,5 года пополнили бюджет на 29 миллиардов рублей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. По решениям московских судов в бюджет РФ было перечислено 29 миллиардов рублей за 2,5 года, сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова на ежегодном итоговом совещании судей столицы.

"В 2017 году после запуска системы для направления исполнительных листов в электронном виде в УФССП России по Москве ежемесячно районными судами в электронном виде направлялось около 1500 исполнительных листов. Всего же за последние 2,5 года, благодаря, в том числе, развитию электронного правосудия, в бюджет государства перечислено 29 миллиардов рублей, взысканных на основании решений судов", — цитирует слова Егоровой пресс-служба суда.

Рассказывая более подробно о развитии электронного, или открытого, правосудия председатель Мосгорсуда сообщила, что в течение 2017 года более 200 000 судебных заседаний зафиксированы посредством системы аудио-, видеофиксации, добавили в пресс-службе. По их данным, более 21 тысячи человек завели личные кабинеты на едином портале столичных судов.