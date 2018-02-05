Московские суды за 2,5 года пополнили бюджет на 29 миллиардов рублей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. По решениям московских судов в бюджет РФ было перечислено 29 миллиардов рублей за 2,5 года, сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова на ежегодном итоговом совещании судей столицы.
Рассказывая более подробно о развитии электронного, или открытого, правосудия председатель Мосгорсуда сообщила, что в течение 2017 года более 200 000 судебных заседаний зафиксированы посредством системы аудио-, видеофиксации, добавили в пресс-службе. По их данным, более 21 тысячи человек завели личные кабинеты на едином портале столичных судов.