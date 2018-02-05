Началось возведение железнодорожных пролетов моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Строители начали сооружать железнодорожные пролеты Крымского моста на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Конструкции собирают из заводских блоков на острове Тузла и поочередно надвигают по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами. Скорость движения — около 45 миллиметров в минуту. Аналогичным способом на морских участках формировалось автодорожное полотно. Всего на участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролетов.
Железнодорожные пролеты
Железная дорога строится одновременно с автодорогой. К концу января подготовили более 180 из 307 железнодорожных опор, собрано свыше 39 тысяч из 160 тысяч тонн пролетных строений. Параллельно идет строительство железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам пролива — дороги со стороны Краснодарского края и Крыма протяженностью 40 и 17,5 километра.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.
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