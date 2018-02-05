По чужим счетам: как Украина потеряла половину экономики

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. За последние четыре года ВВП Украины из-за антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом, сократился наполовину. Депутат Верховной рады Евгений Мураев расценивает это как катастрофу. "Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа — меньше одного процента, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?" — вопрошал Мураев. Между тем украинцы заплатили слишком большую цену и помимо санкций — за политически мотивированные экономические решения. Во что обходится населению соседней страны популизм новых киевских властей — в материале РИА Новости.

Золотой уголек

Неготовность Киева к конструктивному диалогу с Донецком и Луганском лишила украинскую экономику одного из главных конкурентных преимуществ — собственного дешевого угля. Теперь твердое топливо приходится импортировать.

В 2016 году, согласно данным Государственной фискальной службы Украины, на закупку угля было потрачено 1,46 миллиарда долларов. В 2017-м — более 2,7 миллиарда долларов. То есть затраты выросли почти в два раза.

На Россию (в денежном выражении) пришлось 56,6% импортных поставок — чуть более 1,55 миллиарда долларов. Доля США — почти 25% (682 миллиона долларов), Канады — 6,6% (182,2 миллиона долларов), совокупная доля ЮАР и ряда других государств — менее 12% (327,6 миллиона долларов).

Стремление по возможности снизить объемы закупок угля у Москвы за счет контрактов с дальними странами существенно увеличивает издержки Киева. Официально уголь из США обходится в среднем по 113 долларов за тонну. Однако у экспертов несколько другие данные.

"США предложили свой уголь по цене чуть более 70 долларов за тонну в 2016 году. Но как только украинские министры доверились и начали покупать топливо, цена взлетела почти в три раза, превысив астрономические 200 долларов за тонну", — говорит экономист Иван Капитонов.

В России, как признают в Минэнерго Украины, топливо стоит 70-75 долларов.

Надавили на газ

В ноябре 2015 года Украина отказалась от российского газа и в 2016-м закупала голубое топливо в странах Евросоюза — Словакии, Польше и Венгрии. Поставки по реверсу обошлись "Нафтогазу" в 198 долларов за тысячу кубометров. Прямые поставки из России стоили бы менее 180 долларов за тысячу кубометров.

Однако Киев не пожелал включить нормальную экономическую логику, продолжив и в 2017-м покупать газ в Европе себе в убыток. Весной прошлого года Украина могла бы получать российский газ по цене 209 долларов за тысячу кубометров; топливо, поставляемое по реверсным схемам из ЕС, в среднем стоило 248 долларов за тысячу кубометров.

Глава украинской общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб подсчитал, что отказ закупать российский газ напрямую у "Газпрома" уже обошелся в миллиард долларов. Он подчеркнул, что по факту Украина приобретает в ЕС российский газ, но только с наценкой европейских поставщиков.

Меченый атом

Некоторое время назад министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик поделился важной, с его точки зрения, новостью: в 2018 году украинские АЭС впервые закупят ядерного топлива у американской компании Westinghouse больше, чем у российской ТВЭЛ.

В 2017-м 60% топлива для украинских атомных станций поставили из России и 40% — конкуренты-американцы. В 2018-м соотношение изменится в пользу Westinghouse — 55 к 45%. Это значит, что соразмерно вырастут и затраты, ведь американское ядерное топливо, по оценке экспертов, на 20% дороже российского.

Впрочем, когда речь идет об атомной энергетике, даже не деньги главное, а безопасность. Украинский "Энергоатом" пытается с 2000 года найти альтернативу российским поставщикам. Несколько раз проект хотели свернуть на том простом основании, что продукция Westinghouse несовместима с АЭС, построенными по советским и российским проектам. Кроме того, коррозионная устойчивость американских кассет значительно ниже российских.

Это едва не привело к серьезным инцидентам на финской АЭС "Ловииза" в 2002 году и чешской "Темелин" в 2007-м. В 2012-м на Южно-Украинской АЭС случилось аналогичное ЧП — в одном энергоблоке выявили повреждения тепловыделяющих сборок американского производства.

В итоге пришлось останавливать два реактора и полностью менять топливо на российское. Финансовые потери "Энергоатома" оцениваются в 175 миллионов долларов.

Вагонные споры

От разрыва экономических связей с Россией сильно пострадали и украинские вагоностроительные заводы. Семь-восемь лет назад Украина поставляла в Россию полувагоны, цистерны, зерновозы, вагоны-платформы.

Это составляло 60-70% объема экспорта предприятий и было важной статьей доходов украинского бюджета. В 2012 году Россия закупила более 33 тысяч вагонов и цистерн на 2,3 миллиарда долларов.

Но потом в Москве сделали приоритетом закупку отечественных вагонов. В результате экспорт подвижного состава с Украины по итогам 2013 года сократился до 1,7 миллиарда долларов, а в 2015-м и вовсе рухнул до 51 миллиона долларов.

Пробиться на европейский рынок украинским заводам не удалось. Внутри страны, хотя износ подвижного состава порой достигает 90%, сбыт также не наладился. В итоге объемы производства упали более чем в десять раз. Например, в 2014 году было выпущено всего около шести тысяч вагонов.

Подрезанные крылья

Девятнадцатого июля 2017 года в кабмине Украины подписали постановление о ликвидации госпредприятия "Антонов" и создании ликвидационной комиссии. После запрета сотрудничать с Россией бывший флагман авиапрома лишился всяких перспектив.

Еще одна сакральная жертва на алтарь амбиций киевских политиков. На Украине к этому времени было локализовано производство лишь 25% комплектующих для самолетов Ан-148 и Ан-140, большая часть — от 60 до 70% — выпускалась в России.

Нынешний руководитель "Антонова" Александр Кривоконь признает, что процесс импортозамещения проходит очень тяжело. На это нужно время и значительные инвестиции, а денег у предприятия нет.

Планы Киева самостоятельно производить самолеты Ан-70 на поверку оказались фикцией. Россия, ранее участвовавшая в этом проекте, профинансировала его на 72%, а вот Украина свою долю не внесла.

"Антонов" продает уже не самолеты, а интеллектуальную собственность. Китайцы приобрели право на производство транспортного самолета АН-225 "Мрiя" и обещают построить первую машину в 2019 году.

На Украине восстановить производство этого легендарного самолета, предназначавшегося для транспортировки советского космического корабля многоразового использования "Буран", уже невозможно — оборудование демонтировано.

Закрытый космос

В столь же бедственном положении пребывает и ракетостроительная отрасль Украины. Проблемы возникли после того, как в 2014 году было запрещено любое военно-техническое сотрудничество с Россией.

Для завода "Южмаш" в Днепропетровске (переименованном постмайданной властью в Днепр) это стало настоящей катастрофой. Без российских заказов предприятие перешло на однодневку.

Вместо двигателей для космических ракет рабочие какое-то время собирали троллейбусы и шасси для самолетов. Чтобы свести концы с концами, руководство завода сдало в аренду под сельскохозяйственные нужды испытательный полигон.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил передать "Южмаш" Илону Маску, чтобы тот наладил производство аккумуляторов. Вероятно, украинский чиновник не очень удачно пошутил.