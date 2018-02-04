РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Титов пообещал российским бизнесменам в Лондоне помочь с возвращением

16:0104.02.2018
099930
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБорис Титов. Архивное фотоБорис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и кандидат в президенты РФ Борис Титов встретился с российскими бизнесменами в Лондоне, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении на Родину.

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Британия может утратить статус "убежища для богатых", считает Титов

Встреча проходила в субботу в Пушкинском доме в центре Лондона. На ней присутствовали около 30 человек, среди которых были бывший совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, со-основатель "Евросети" Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер "Альфа-Групп" Владимир Ашурков.

Титов рассказал о своей деятельности на посту бизнес-омбудсмена, о наиболее показательных административных и уголовных делах, которые были разрешены при вмешательстве юристов, работающих с омбудсменом, а также о состоянии российской судебной системы.

По словам главы Партии роста, главное, что удалось сделать – дать ход многим делам, которые по каким-то причинам не были завершены, и бизнесмены, фигурирующие в них, на протяжении многих лет находились в подвешенном состоянии. В частности, некоторые дела были представлены на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. "Понятно, что он сам реагировать не будет, но распишет. Оно пойдет в прокуратуру и т.д. По крайней мере, все обратят внимание на это дело и что эта тема поднята", — сказал Титов.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на форуме "Что день грядущий нам готовит?". 28 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на форуме "Что день грядущий нам готовит?". 28 ноября 2017

Пункты обращения

Для зарубежных бизнесменов, которые хотят, чтобы их дела также были рассмотрены или пересмотрены, открыты специальные пункты обращения в Великобритании, США, Испании, на Кипре и в Израиле. Юристы и волонтеры готовы помочь бизнесменам правильно составить обращение омбудсмену и подать соответствующие документы.

Андрей Исаев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Депутат предложил создать условия для бизнесменов, желающих вернуться в РФ

По словам адвоката Дмитрия Григориади, который совместно с Титовым оказывает содействие российским бизнесменам за рубежом и присутствовал на встрече, в феврале ожидается завершение одного дела, после которого предприниматель, имя которого не было названо, сможет вернуться в Россию.

Участники встречи не стали обсуждать конкретные дела присутствующих, а также говорить о возможных условиях, при которых скрывающиеся в Британии бизнесмены могли бы вернуться в Россию.

Не убедил, но сдвинул

Впрочем, бизнесмены, которые пришли на встречу, скептично оценили вероятность успеха своего свободного возвращения на родину в ближайшее время.

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Член СПЧ напомнил желающим вернуться в Россию бизнесменам об их правах

В частности, Евгений Чичваркин заявил, что в России будут продолжаться "отъемы бизнеса, аресты, пытки и посадки". "Я, как пострадавший, считаю, что это так", — выкрикнул он.

Однако, по мнению Титова, тот факт, что бизнесмены пришли на встречу, говорит о том, что в их позиции наметился сдвиг. "Я считаю, что я их убедил. По крайней мере, они стали допускать, что что-то можно изменить и могут быть решения", — сказал он РИА Новости.

Позже в субботу бизнес-омбудсмен принял участие во встрече с соотечественниками, проживающими в Британии, которая состоялась в отеле The Lanesborough.

В воскресенье он отправился в Оксфорд, где запланированы закрытые встречи с представителями английских деловых и властных кругов Великобритании.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена