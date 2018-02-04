В Японии подготовили план модернизации инфраструктуры Владивостока

ТОКИО, 4 фев — РИА Новости. Япония намерена предложить России сотрудничество по развитию инфраструктуры Владивостока в надежде на улучшение условий для решения в будущем территориального вопроса, сообщает в воскресенье газета "Никкэй".

Япония претендует на четыре острова южных Курил, но в последние годы пошла на беспрецедентное расширение экономического сотрудничества, ожидая, что это поможет решению территориальной проблемы и заключению мирного договора с Россией.

По данным "Никкэй", правительство Японии подготовило предложения по Владивостоку в преддверии ожидаемого в мае визита в Россию премьер-министра Синдзо Абэ.

Речь может идти о внедрении системы "умных" светофоров, которая регулирует сигналы в зависимости от оценки загруженности дорог. Также Япония может передать России технологии ремонта водосточных труб без необходимости их выкапывания, технологии утилизации отходов, содействовать модернизации туристических объектов и инфраструктуры около станций электричек Владивостока.

Как отмечает "Никкэй", финансирование таких проектов будет осуществлять, в частности, Японский банк международного сотрудничества (JBIC). Японское правительство надеется, что развитие Владивостока позволит оживить активность там бизнесменов из Японии.