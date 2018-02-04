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Экономика

Блеск и нищета. Почему американцы страдают от чудовищной бедности

08:0004.02.2018
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© AFP 2018 / Robyn BeckПалаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018
© AFP 2018 / Robyn Beck

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Марат Селезнев. Проблемы бедности в развивающихся странах и странах третьего мира очевидны. Но от социальных недугов страдают и самые процветающие государства. Сорок миллионов американцев живут за чертой бедности, несколько миллионов еле сводят концы с концами, и большая часть благ цивилизации для них все менее доступна. Экономисты приходят к парадоксальному выводу: оказывается, быть нищим в богатой стране куда хуже, чем в бедной. Все громче звучат призывы серьезно задуматься о пересмотре социальной политики. Как американская мечта превращается в американскую иллюзию — в материале РИА Новости. 

Каждый восьмой
Санта. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"За эти две недели я многое увидел и услышал", — так начинается объемный отчет о поездке в США спецдокладчика ООН по вопросам крайней нищеты Филипа Олстона. 

В ходе американского турне он заглянул в Даунтаун Лос-Анджелеса и удивился тому, что сотни людей в районе Скид Роу находятся на грани выживания. Он был свидетелем того, как полицейский в Сан-Франциско пытался прогнать с улицы группу бездомных. Служитель порядка замер и замолчал после вопроса: "Куда нам идти?" Олстон видел полностью беззубых людей — страховка не покрывала услуги стоматолога. Теперь у них нет возможности устроиться на нормальную работу. Его шокировала заполненная нечистотами канализация в тех штатах, где власти не занимаются подобными коммунальными проблемами. 

"США входят в число богатейших, сильнейших и технологически развитых государств. Но ни богатство, ни сила, ни технологии не используются для решения проблемы нищеты. Сорок миллионов американцев живут в бедности", — отмечает Олстон. Сорок миллионов человек — это каждый восьмой гражданин Соединенных Штатов. Почти 13 процентов населения страны. 

Порог бедности для одного взрослого в США, по информации на 13 января, — 12 140 долларов в год. На двух человек — 16 460 долларов, на трех — 20 780 долларов. Средняя годовая зарплата кассира в стране — 29 тысяч долларов, полицейского — 62 тысячи. Сорок миллионов американцев получают меньше условного "прожиточного минимума". Причем 18,5 миллиона из них располагают доходами вдвое ниже порогового значения, говорится в материалах ООН.

© AP Photo / Jae C. HongБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе

Порок бедности

В США принято думать (и власти стараются поддерживать такой ход мыслей), что богачи — непременно трудолюбивые патриоты, основная движущая сила экономики. Бедняки, напротив, считаются неудачниками и иждивенцами, людьми, не желающими много и тяжело работать. "Реальность тем не менее отличается от этих взглядов", — указывает Олстон. 

На деле богатейшие американцы стараются платить меньше налогов, выводят средства в офшоры и получают прибыль не от усердной работы, а от спекуляций. Бедные же либо родились бедняками, либо оказались на обочине под давлением обстоятельств — болезней, старости, дискриминации на рынке труда, распада семьи. 

"В условиях современной экономики лишь малый процент населения защищен от обнищания из-за стечения неблагоприятных обстоятельств. Американская мечта быстро превращается в американскую иллюзию: мобильность населения в США — самая низкая среди благополучных стран", — пишет Филип Олстон. 

Представитель ООН также призывает не тиражировать расистские стереотипы, согласно которым большинство нищих в США — чернокожие или латиноамериканцы. В реальности армия белых бедняков больше на восемь миллионов человек.  

Отдельная проблема — детская бедность. В 2016 году 18 процентов детей в США — около 13 миллионов человек — жили в нищете. Тридцать два с половиной процента американских бедняков — это дети, 21 процент бездомных — дети. Впрочем, не все так ужасно. Да, у 95 процентов маленьких американцев теперь есть медицинская страховка благодаря расширению программы Medicaid и запуску Children’s Health Insurance Program в 1997 году. Тем не менее, по данным Стэнфордского центра изучения бедности и неравенства, США занимают первое место среди благополучных стран по уровню детской бедности.

Гарлем. Нью-Йорк.
© РИА Новости / Лариса Саенко
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На дне

"Страдания и нищета миллионов американцев те же, что и в Африке или Азии. Может быть, даже хуже, чем у них", — бьет тревогу Ангус Дитон, лауреат Нобелевской премии по экономике. Многие годы он изучает проблемы благосостояния в разных странах. В статье для The New York Times "США больше не могут игнорировать проблему глубокой бедности" он пытается ответить на вопрос, есть ли в Соединенных Штатах такие же нищие, как, например, в Эфиопии и Непале.

Ответ Дитона звучит не очень оптимистично. Американцы, несмотря на экономическое могущество страны, страдают от предельной нищеты. И бедняков, опустившихся на самое дно, больше, чем принято думать. 

© AP Photo / Jae C. HongБездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" в автобусе в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" в автобусе в Лос-Анджелесе

По данным Всемирного банка, в 2013 году на планете было 769 миллионов нищих. В данном случае используется термин the world’s very poorest — имеется в виду глубокая бедность, наихудший уровень благосостояния. Такие люди выживают на 1,9 доллара в день. Из предельно нищих 3,3 миллиона — американцы. 

Но в этих расчетах упущено одно важное обстоятельство. Потребности бедняков в разных странах сильно отличаются. Крестьянину в тропиках не нужно много денег на одежду или транспортные услуги. Деревенский житель в Индии не обременен арендной платой за дом и не тратится на коммунальные услуги. Даже внутри одной страны у нищих разные потребности: в Лос-Анджелесе тепло и бездомные спят на улицах, а в Нью-Йорке им приходится искать ночлег с крышей. 

Американский экономист Роберт Аллен предлагает усовершенствовать систему оценки уровня нищеты. По его мнению, линия отсечения в 1,9 доллара, которой придерживается Всемирный банк, подходит для бедных стран. Для благополучных государств нужно использовать отметку в четыре доллара.

В итоге, пишет Дитон, абсолютно бедными можно назвать 5,3 миллиона американцев, то есть на 66 процентов больше, чем принято считать. Для сравнения: в Сьерра-Леоне 3,2 миллиона нищих, в Непале — 2,5 миллиона, в Сенегале — те же 5,3 миллиона. 

Белое отчаяние

Разумеется, в богатых странах живут дольше. За редким исключением, у всех есть доступ к чистой воде, нормальной еде и хоть каким-то медицинским услугам. Но Дитон отмечает, что блага цивилизации все чаще обходят стороной самых бедных американцев. И ожидаемая продолжительность жизни в стране (80 лет, 43-е место в списке ЦРУ — хуже Греции, Пуэрто-Рико и Испании) ниже, чем она могла бы быть с учетом общего богатства США. В некоторых регионах, таких как дельта Миссисипи или Аппалачи, ожидаемая продолжительность жизни даже ниже, чем в Бангладеш или Вьетнаме. 

Многие американцы сталкиваются с ухудшением здоровья. В совместном исследовании Ангуса Дитона и профессора экономики Принстонского университета Анны Кейс сказано, что эта проблема чаще всего касается белых американцев со средним образованием. В их среде повышается так называемая смертность от отчаяния — самоубийств, алкоголя и наркотиков. 

Авторы исследования предполагают, что увеличение числа "отчаянных смертей" связано с ухудшением экономического и социального положения граждан — в основном представителей белого рабочего класса. Примечательно, что по итогам 2015 года смертность среди них на 30 процентов превысила смертность афроамериканцев. В 1999 году наблюдалась обратная картина. Это еще одно подтверждение ошибочности расовых стереотипов: уровень благосостояния зависит от множества факторов, но точно не от цвета кожи.

© AP Photo / Jae C. HongБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе

Отнять и поделить

"Борьба с неравенством требует значительных изменений в налогообложении в национальном и мировом масштабе. Многим странам придется пересмотреть политику в области образования и определения заработной платы, а также корпоративное управление", — такой вывод содержится в Докладе о неравенстве в мире (World Inequality Report 2018).

Среди авторов документа — экономисты, специализирующиеся на проблеме имущественного расслоения общества и бедности: Тома Пикетти и Эммануэль Саез. Они полагают, что развитые страны должны кардинально изменить социальное устройство. 

Борьбу с нищетой предлагается вести по трем направлениям. Первое — применение прогрессивного налогообложения. Это дестимулирует богачей заниматься накопительством и повышением собственного благосостояния. Второе — составление мирового реестра финансовых активов. Это позволит выявлять владельцев капиталов и наносить удар по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Третье — обеспечение равномерного доступа к образованию и работе.

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Наконец, общее пожелание авторов доклада: правительства должны инвестировать в образование, здравоохранение и охрану окружающей среды. И главная проблема здесь в том, что богатейшие страны на самом деле обеднели. У государств мало свободных денег, даже самые благополучные из них обременены высокими суверенными долгами, они не могут бесконечно расширять социальные программы. 

Ангус Дитон не призывает радикально изменить налоговую систему и поделить богатства миллиардеров. Он просит мировые правительства и, в частности, власти США обращать чуть больше внимания на внутренние проблемы. "Хватит думать, что только неамериканцы по-настоящему бедны", — обращается нобелевский лауреат к американской элите.

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе

Помоги себе сам

Шокированный поездкой по США Филип Олстон написал свой отчет не только черными красками. Он видел много хорошего и рассказал о примерах истинного милосердия и взаимопомощи. Одна из католических церквей в Сан-Франциско между службами предоставляет бездомным крышу над головой. Врачи-добровольцы в Чарлстоне (Западная Виргиния) бесплатно обслуживают тысячи пациентов — в том числе оказывают стоматологические услуги. Многие муниципалитеты выступают за расширение соцподдержки для 20 процентов самых бедных и обездоленных людей. Но все это — инициатива снизу. 

Сверху, по оценке Олстона, американскому сообществу навязана неэффективная социальная и налоговая политика. И ситуация только ухудшается.   

В Докладе о неравенстве в мире сказано, что в 1980 году в Европе и США один процент взрослого населения владел 10 процентами национального богатства. К 2016 году ситуация в Соединенных Штатах сильно изменилась. Если на один процент самых состоятельных европейцев приходится 12 процентов национального богатства, то американская верхушка "съела" уже 20 процентов.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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По словам представителя ООН, Соединенные Штаты рискуют стать мировым лидером в области экстремального неравенства. Виной всему налоговая реформа. Помимо всего прочего, предполагается серьезное снижение налога на прибыль компаний — с 35 до 21 процента. "При расчете налоговых льгот Казначейство прямо говорит, что одним из источников дохода может стать реформа соцобеспечения", — отмечает он. Это значит, что под нож пойдут социальные программы, поскольку денег на их выполнение станет меньше из-за меньшего притока налогов от корпораций. 

"Последствия могут быть фатальными как для перегруженной и неадекватной американской системы социальной защиты, так и для тех, кто на нее полагается", — предупреждает Олстон. 

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