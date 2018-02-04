Блеск и нищета. Почему американцы страдают от чудовищной бедности

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Марат Селезнев. Проблемы бедности в развивающихся странах и странах третьего мира очевидны. Но от социальных недугов страдают и самые процветающие государства. Сорок миллионов американцев живут за чертой бедности, несколько миллионов еле сводят концы с концами, и большая часть благ цивилизации для них все менее доступна. Экономисты приходят к парадоксальному выводу: оказывается, быть нищим в богатой стране куда хуже, чем в бедной. Все громче звучат призывы серьезно задуматься о пересмотре социальной политики. Как американская мечта превращается в американскую иллюзию — в материале РИА Новости.

"За эти две недели я многое увидел и услышал", — так начинается объемный отчет о поездке в США спецдокладчика ООН по вопросам крайней нищеты Филипа Олстона.

В ходе американского турне он заглянул в Даунтаун Лос-Анджелеса и удивился тому, что сотни людей в районе Скид Роу находятся на грани выживания. Он был свидетелем того, как полицейский в Сан-Франциско пытался прогнать с улицы группу бездомных. Служитель порядка замер и замолчал после вопроса: "Куда нам идти?" Олстон видел полностью беззубых людей — страховка не покрывала услуги стоматолога. Теперь у них нет возможности устроиться на нормальную работу. Его шокировала заполненная нечистотами канализация в тех штатах, где власти не занимаются подобными коммунальными проблемами.

"США входят в число богатейших, сильнейших и технологически развитых государств. Но ни богатство, ни сила, ни технологии не используются для решения проблемы нищеты. Сорок миллионов американцев живут в бедности", — отмечает Олстон. Сорок миллионов человек — это каждый восьмой гражданин Соединенных Штатов. Почти 13 процентов населения страны.

Порог бедности для одного взрослого в США, по информации на 13 января, — 12 140 долларов в год. На двух человек — 16 460 долларов, на трех — 20 780 долларов. Средняя годовая зарплата кассира в стране — 29 тысяч долларов, полицейского — 62 тысячи. Сорок миллионов американцев получают меньше условного "прожиточного минимума". Причем 18,5 миллиона из них располагают доходами вдвое ниже порогового значения, говорится в материалах ООН.

© AP Photo / Jae C. Hong Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе © AP Photo / Jae C. Hong Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе

Порок бедности

В США принято думать (и власти стараются поддерживать такой ход мыслей), что богачи — непременно трудолюбивые патриоты, основная движущая сила экономики. Бедняки, напротив, считаются неудачниками и иждивенцами, людьми, не желающими много и тяжело работать. "Реальность тем не менее отличается от этих взглядов", — указывает Олстон.

На деле богатейшие американцы стараются платить меньше налогов, выводят средства в офшоры и получают прибыль не от усердной работы, а от спекуляций. Бедные же либо родились бедняками, либо оказались на обочине под давлением обстоятельств — болезней, старости, дискриминации на рынке труда, распада семьи.

"В условиях современной экономики лишь малый процент населения защищен от обнищания из-за стечения неблагоприятных обстоятельств. Американская мечта быстро превращается в американскую иллюзию: мобильность населения в США — самая низкая среди благополучных стран", — пишет Филип Олстон.

Представитель ООН также призывает не тиражировать расистские стереотипы, согласно которым большинство нищих в США — чернокожие или латиноамериканцы. В реальности армия белых бедняков больше на восемь миллионов человек.

Отдельная проблема — детская бедность. В 2016 году 18 процентов детей в США — около 13 миллионов человек — жили в нищете. Тридцать два с половиной процента американских бедняков — это дети, 21 процент бездомных — дети. Впрочем, не все так ужасно. Да, у 95 процентов маленьких американцев теперь есть медицинская страховка благодаря расширению программы Medicaid и запуску Children’s Health Insurance Program в 1997 году. Тем не менее, по данным Стэнфордского центра изучения бедности и неравенства, США занимают первое место среди благополучных стран по уровню детской бедности.

На дне

"Страдания и нищета миллионов американцев те же, что и в Африке или Азии. Может быть, даже хуже, чем у них", — бьет тревогу Ангус Дитон, лауреат Нобелевской премии по экономике. Многие годы он изучает проблемы благосостояния в разных странах. В статье для The New York Times "США больше не могут игнорировать проблему глубокой бедности" он пытается ответить на вопрос, есть ли в Соединенных Штатах такие же нищие, как, например, в Эфиопии и Непале.

Ответ Дитона звучит не очень оптимистично. Американцы, несмотря на экономическое могущество страны, страдают от предельной нищеты. И бедняков, опустившихся на самое дно, больше, чем принято думать.

© AP Photo / Jae C. Hong Бездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" в автобусе в Лос-Анджелесе © AP Photo / Jae C. Hong Бездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" в автобусе в Лос-Анджелесе

По данным Всемирного банка, в 2013 году на планете было 769 миллионов нищих. В данном случае используется термин the world’s very poorest — имеется в виду глубокая бедность, наихудший уровень благосостояния. Такие люди выживают на 1,9 доллара в день. Из предельно нищих 3,3 миллиона — американцы.

Но в этих расчетах упущено одно важное обстоятельство. Потребности бедняков в разных странах сильно отличаются. Крестьянину в тропиках не нужно много денег на одежду или транспортные услуги. Деревенский житель в Индии не обременен арендной платой за дом и не тратится на коммунальные услуги. Даже внутри одной страны у нищих разные потребности: в Лос-Анджелесе тепло и бездомные спят на улицах, а в Нью-Йорке им приходится искать ночлег с крышей.

Американский экономист Роберт Аллен предлагает усовершенствовать систему оценки уровня нищеты. По его мнению, линия отсечения в 1,9 доллара, которой придерживается Всемирный банк, подходит для бедных стран. Для благополучных государств нужно использовать отметку в четыре доллара.

В итоге, пишет Дитон, абсолютно бедными можно назвать 5,3 миллиона американцев, то есть на 66 процентов больше, чем принято считать. Для сравнения: в Сьерра-Леоне 3,2 миллиона нищих, в Непале — 2,5 миллиона, в Сенегале — те же 5,3 миллиона.

Белое отчаяние

Разумеется, в богатых странах живут дольше. За редким исключением, у всех есть доступ к чистой воде, нормальной еде и хоть каким-то медицинским услугам. Но Дитон отмечает, что блага цивилизации все чаще обходят стороной самых бедных американцев. И ожидаемая продолжительность жизни в стране (80 лет, 43-е место в списке ЦРУ — хуже Греции, Пуэрто-Рико и Испании) ниже, чем она могла бы быть с учетом общего богатства США. В некоторых регионах, таких как дельта Миссисипи или Аппалачи, ожидаемая продолжительность жизни даже ниже, чем в Бангладеш или Вьетнаме.

Многие американцы сталкиваются с ухудшением здоровья. В совместном исследовании Ангуса Дитона и профессора экономики Принстонского университета Анны Кейс сказано, что эта проблема чаще всего касается белых американцев со средним образованием. В их среде повышается так называемая смертность от отчаяния — самоубийств, алкоголя и наркотиков.

Авторы исследования предполагают, что увеличение числа "отчаянных смертей" связано с ухудшением экономического и социального положения граждан — в основном представителей белого рабочего класса. Примечательно, что по итогам 2015 года смертность среди них на 30 процентов превысила смертность афроамериканцев. В 1999 году наблюдалась обратная картина. Это еще одно подтверждение ошибочности расовых стереотипов: уровень благосостояния зависит от множества факторов, но точно не от цвета кожи.

© AP Photo / Jae C. Hong Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе © AP Photo / Jae C. Hong Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе

Отнять и поделить

"Борьба с неравенством требует значительных изменений в налогообложении в национальном и мировом масштабе. Многим странам придется пересмотреть политику в области образования и определения заработной платы, а также корпоративное управление", — такой вывод содержится в Докладе о неравенстве в мире (World Inequality Report 2018).

Среди авторов документа — экономисты, специализирующиеся на проблеме имущественного расслоения общества и бедности: Тома Пикетти и Эммануэль Саез. Они полагают, что развитые страны должны кардинально изменить социальное устройство.

Борьбу с нищетой предлагается вести по трем направлениям. Первое — применение прогрессивного налогообложения. Это дестимулирует богачей заниматься накопительством и повышением собственного благосостояния. Второе — составление мирового реестра финансовых активов. Это позволит выявлять владельцев капиталов и наносить удар по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Третье — обеспечение равномерного доступа к образованию и работе.

Наконец, общее пожелание авторов доклада: правительства должны инвестировать в образование, здравоохранение и охрану окружающей среды. И главная проблема здесь в том, что богатейшие страны на самом деле обеднели. У государств мало свободных денег, даже самые благополучные из них обременены высокими суверенными долгами, они не могут бесконечно расширять социальные программы.

Ангус Дитон не призывает радикально изменить налоговую систему и поделить богатства миллиардеров. Он просит мировые правительства и, в частности, власти США обращать чуть больше внимания на внутренние проблемы. "Хватит думать, что только неамериканцы по-настоящему бедны", — обращается нобелевский лауреат к американской элите.

© REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе © REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе

Помоги себе сам

Шокированный поездкой по США Филип Олстон написал свой отчет не только черными красками. Он видел много хорошего и рассказал о примерах истинного милосердия и взаимопомощи. Одна из католических церквей в Сан-Франциско между службами предоставляет бездомным крышу над головой. Врачи-добровольцы в Чарлстоне (Западная Виргиния) бесплатно обслуживают тысячи пациентов — в том числе оказывают стоматологические услуги. Многие муниципалитеты выступают за расширение соцподдержки для 20 процентов самых бедных и обездоленных людей. Но все это — инициатива снизу.

Сверху, по оценке Олстона, американскому сообществу навязана неэффективная социальная и налоговая политика. И ситуация только ухудшается.

В Докладе о неравенстве в мире сказано, что в 1980 году в Европе и США один процент взрослого населения владел 10 процентами национального богатства. К 2016 году ситуация в Соединенных Штатах сильно изменилась. Если на один процент самых состоятельных европейцев приходится 12 процентов национального богатства, то американская верхушка "съела" уже 20 процентов.

По словам представителя ООН, Соединенные Штаты рискуют стать мировым лидером в области экстремального неравенства. Виной всему налоговая реформа. Помимо всего прочего, предполагается серьезное снижение налога на прибыль компаний — с 35 до 21 процента. "При расчете налоговых льгот Казначейство прямо говорит, что одним из источников дохода может стать реформа соцобеспечения", — отмечает он. Это значит, что под нож пойдут социальные программы, поскольку денег на их выполнение станет меньше из-за меньшего притока налогов от корпораций.

"Последствия могут быть фатальными как для перегруженной и неадекватной американской системы социальной защиты, так и для тех, кто на нее полагается", — предупреждает Олстон.