Мексика и Канада подчеркнули приверженность модернизации соглашения НАФТА

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в пятницу провел встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщает администрация президента.

В ходе встречи Пенья Ньето и Фриланд подчеркнули приверженность успешной модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА и скорейшему подписанию Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства. Стороны также отметили совместные усилия по продолжению укрепления сотрудничества через альянс Мексика-Канада.

Во время встречи с Тиллерсоном президент Мексики подчеркнул обязательства Мехико по продолжению уважительного, искреннего и постоянного диалога во всех областях отношений с США, таких как конкурентоспособность, безопасность, миграция и свободная торговля. "Правительство Мексики подтверждает свой интерес и приверженность укреплению двустороннего сотрудничества", — говорится в релизе.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты выйдут из НАФТА, если оно не будет пересмотрено. Президент США Дональд Трамп предложил ограничить срок действия соглашения пятью годами с дальнейшим новым пересмотром. Также он говорил о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Трамп допускает, что заключит прямое торговое соглашение с Канадой или с Мексикой в случае провала общих переговоров по НАФТА.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.