На Украине подсчитали свои потери от антироссийских санкций США и Евросоюза

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Санкции США и Евросоюза в отношении России лишили Украину половины валового внутреннего продукта. С таким заявлением в эфире NewsOne выступил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По словам украинского законодателя, Россия и Евросоюз потеряли лишь малую долю от своих ВВП. Однако для Украины эти санкции обернулись сокращением показателя наполовину.

"Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?" — отметил Мураев.

Помимо этого, народный депутат выразил сожаление, что в стране закрываются предприятия, а вместо них создаются музеи.

"Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по эти заводам будут водить экскурсии", — посетовал Мураев.

Ранее Запад ввел санкции против России из-за ситуации на Украине, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат мнения о необходимости отмены экономических ограничений в отношении Москвы.