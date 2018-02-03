Пан — пропал. "Северный поток — 2" выкинет Польшу с газового рынка

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток — 2" в своих территориальных водах. Крайне болезненно эту новость восприняли в Польше. Почему Варшава выступает непримиримым противником проекта — в материале РИА Новости.

Урок немецкого

Кроме Германии, строительство должны одобрить Финляндия, Швеция и Дания. В Nord Stream 2 — операторе проекта — подчеркивают, что работа с этими странами идет по графику.

По словам финансового директора компании Пола Коркорана, к реализации "Северного потока — 2" приступят летом этого года. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что решение немецких властей позволяет начать строительство самого важного участка газопровода.

"Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа. В результате, с учетом действующего "Северного потока", Германия сможет получать напрямую из России до 110 миллиардов кубов в год.

Инвестиции оцениваются в 9,5 миллиарда евро. В прошлом году потратили три миллиарда. Партнерами "Газпрома" выступают крупнейшие нефтегазовые компании Европы — Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall. Однако не все рады успешному продвижению "Северного потока — 2".

© AFP 2018 / Eric Piermont Подписание соглашения о финансировании "Северного потока — 2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже © AFP 2018 / Eric Piermont Подписание соглашения о финансировании "Северного потока — 2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже

Польская дверь

Польша категорически возражает против этого важного энергетического проекта. Отчаянную попытку запретить строительство газопровода предпринял на днях польский премьер Матеуш Моравецкий.

Он призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона распространить на проект санкции и штрафовать европейские компании, участвующие в проекте. Цель, с точки зрения Варшавы, оправдывает средства: ведь на кону "спасение" Европы от мнимой монополии "Газпрома".

Акцент Моравецкого на общие антироссийские ценности Вашингтона и Варшавы не более чем прикрытие экономических интересов. Не секрет, что компании США, добывающие сланцевый газ, вынашивают планы экспансии на рынки стран ЕС. А Польша пытается воспользоваться ситуацией.

"Эти заявления и действия продиктованы геополитическими соображениями, в том числе в русле американской политики, направленной на проникновение и в дальнейшем доминирование на европейском энергетическом пространстве", — считает замдиректора Международной школы бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Людмила Студеникина.

Войти в Европу американцы рассчитывают через польскую дверь. Там их ждут: глава МИД страны Витольд Ващиковский официально подтвердил, что республика приняла техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами в этой сфере.

В прошлом году польская государственная нефтегазовая компания PGNiG первой в ЕС подписала пятилетний контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Топливо будет поступать через СПГ-терминал в порту Свиноуйсьце, который спустя два года после введения в эксплуатацию загружен всего на треть проектной мощности, составляющей пять миллиардов кубометров газа в год.

В 2017-м порт принял 14 танкеров. Объем полученного после регазификации газового топлива — 1,6 миллиарда кубометров. Всего Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год — и две трети обеспечивает "Газпром".

С небес на землю

Амбиции поляков не ограничиваются механическим замещением российского газа американским или каким-то другим. У Варшавы другая, весьма амбициозная цель — стать ведущим газовым хабом Восточной и Центральной Европы. Расчет такой: СПГ из США и Катара поступают в терминал в Свиноуйсьце, мощности которого увеличивают до 7,5 миллиарда кубометров.

Кроме того, до 10 миллиардов кубометров газа Польша надеется получать с месторождений Северного моря. Для этого решено из Дании по дну Балтики проложить к 2022 году газопровод Baltic Pipe. Кроме PGNiG, в проекте участвует датская Energinet.

Однако эксперты сомневаются, что эти планы осуществимы. Студеникина назвала решение о расширении СПГ-терминала политическим, напомнив, что строительство придется финансировать самой Польше. А это проблематично.

В Европе возникла мода на строительство приемных терминалов СПГ, напомнила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Но чем больше терминалов, тем ниже их загрузка.

"С 2010 по 2016 год среднеевропейская загрузка СПГ-терминалов упала с 47 до 26 процентов. Это означает, что производители находят более интересные рынки сбыта, а европейские потребители газа — более привлекательных поставщиков", — пояснила она.

Однако главным раздражителем для Варшавы по определению выступает "Северный поток — 2". Этот газопровод лишает Польшу выгод страны-транзитера и ставит под сомнение экономическую целесообразность польского варианта диверсификации поставок голубого топлива в Европе.

Кроме того, нельзя забывать, что цены на трубопроводный газ всегда ниже, чем на СПГ. Например, за СПГ по американскому контракту, по мнению экспертов, поляки переплатят примерно миллиард евро по сравнению с соответствующими поставками "Газпрома".

Европейцы умеют считать деньги, и после ввода в строй "Северного потока — 2" Польше придется забыть о своих претензиях на газовый рынок.