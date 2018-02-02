Додон рассказал о ситуации с торговлей Молдавии и России

КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Несмотря на то, что по статистике, поставки на рынки стран ЕС значительно превышают таковые в СНГ, наибольший объем добавленной стоимости молдавская экономика получает от контактов с традиционными восточными партнерами — странами Содружества, а именно Россией, сообщает Sputnik Молдова.

Ситуацию вокруг торговли Молдавии с Россией и Европейским союзом прокомментировал президент республики Игорь Додон.

"Мы нуждаемся в поддержании торговых и дружественных связей и с Западом, и с Востоком, но официальные цифры ясно демонстрируют, что наибольший объем добавленной стоимости молдавская экономика получает от контактов с нашими традиционными восточными партнерами", — написал Додон в своем блоге.

Он отметил, что за 11 месяцев 2017 года молдавский экспорт составил около 2,2 миллиарда долларов, из которых 66% — доля ЕС и 20% — СНГ.

"На первый взгляд, поставки на рынки стран ЕС значительно превышают таковые в СНГ. Но при более детальном анализе можно заметить некоторые интересные моменты", — отметил Додон, пояснив, что за 20 лет доля реэкспорта товаров, возвращенных/экспортированных после переработки на территории Молдавии, увеличилась с 6% до 30%.

При этом, как подчеркнул президент, "в страны СНГ республика экспортирует товары собственного производства, экспорт в ЕС — это почти на 40% экспорт товаров после переработки (то есть реэкспорт)".

"Что касается рынков стран СНГ, то туда экспортируется, по большей части, наша отечественная продукция, и это обеспечивает нам высокую добавленную стоимость. Основной рынок для таких поставок — Российская Федерация, и по основным товарным позициям в прошлом году был зафиксирован существенный рост", — пояснил Додон.

В качестве примера он привел тот факт, что "в январе-ноябре 2017 года, по сравнению с 2016 годом, экспорт яблок на российский рынок вырос более чем в два раза и превысил 190 тысяч тонн (абсолютный рекорд за последние 20 лет). Экспорт яблок в ЕС в 31 раз меньше — 6,2 тысячи тонн". Что касается абрикосов, слив, персиков и винограда, как отметил Додон, то и по этим позиция доминирует отправка товаров в Россию.

По его словам, дальнейшее наращивание экспорта в Российскую Федерацию происходит по вину.

"Нельзя отказываться ни от одного рынка, каждый доллар экспорта — это конкретные рабочие места. Но очень недальновидно делать ставку только на западные рынки и игнорировать реальность и потенциал восточных партнеров. Мы обязаны сохранить и вернуться на рынки стран СНГ, наращивая поставки наших товаров на западных и других рынках", — заключил Додон.

Россия, опасаясь реэкспорта из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции после того, как Молдавия в июне 2014 года подписала с Евросоюзом соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

В течение 2017 года состоялось несколько встреч между главами России и Молдавии. Президенты затронули ряд принципиальных вопросов, в числе которых экспорт молдавских товаров на российский рынок. В результате сторонам удалось договориться об экспортных поставках.