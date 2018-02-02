МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Идея создания в России отдельной зоны для торгов криптовалютами показывает стремление регуляторов легализовать данный вид цифровых активов, а также поможет привлечь дополнительные инвестиции в страну, уверены большинство опрошенных РИА Новости экспертов. При этом ряд участников рынка считают инициативу неудачной.
Ранее в пятницу замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин предлагает создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой. Ведомство рассматривает возможность реализации организованных торгов во Владивостоке и Калининграде.
Сейчас в России отсутствует нормативное правовое регулирование отношений, связанных с созданием и оборотом цифровых финансовых активов, их правовой статус не определен, и соответственно, они находятся вне легального оборота. При этом криптовалюты стремительно набирают популярность во всем мире в качестве финансовых активов и платежных средств.
Российская криптодолина
Ряд экспертов положительно оценили идею Минфина о создании отдельной криптозоны в России. В частности, данная инициатива, по их мнению, свидетельствует о желании регуляторов легализовать крипторынок в стране.
"Мы считаем, что это будет отличная гавань для создания условий оборота криптовалют, которая, к тому же, будет приносить дополнительный доход в казну. Как мы знаем, в офшорных юрисдикциях много фондов, и Гибралтар, и Кайманские острова рассматривают возможности подобного регулирования. Так что это прекрасная возможность для России", — заявил сооснователь и партнер криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис.
Аналогичного мнения и вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова. "Это вписывается в наш более ранний прогноз о том, что криптовалюты пойдут по пути развития игровой индустрии, где будут выделены особые зоны, где возможно реализовывать высокорискованную политику", — сообщила она.
Неудачная идея
Менее оптимистичную точку зрения высказал основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев.
Аналогичного мнения и экономист-обозреватель Максим Блант. "Абсолютно бессмысленная инициатива. Имеет смысл говорить о хождении криптовалюты. И это является предметом обсуждения, а не обмен криптовалют на фиатные денежные средства", — указал он.