МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Идея создания в России отдельной зоны для торгов криптовалютами показывает стремление регуляторов легализовать данный вид цифровых активов, а также поможет привлечь дополнительные инвестиции в страну, уверены большинство опрошенных РИА Новости экспертов. При этом ряд участников рынка считают инициативу неудачной.

Ранее в пятницу замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин предлагает создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой. Ведомство рассматривает возможность реализации организованных торгов во Владивостоке и Калининграде.

Сейчас в России отсутствует нормативное правовое регулирование отношений, связанных с созданием и оборотом цифровых финансовых активов, их правовой статус не определен, и соответственно, они находятся вне легального оборота. При этом криптовалюты стремительно набирают популярность во всем мире в качестве финансовых активов и платежных средств.

Российская криптодолина

Минфин в январе опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается. Законопроект обсуждается в правительстве и будет дорабатываться с учетом комментариев рынка и юристов.

Ряд экспертов положительно оценили идею Минфина о создании отдельной криптозоны в России. В частности, данная инициатива, по их мнению, свидетельствует о желании регуляторов легализовать крипторынок в стране.

"Создание офшорной зоны на территории РФ безусловно простимулирует объем торгов криптовалютой в легальном пространстве. Любое движение в сторону создания комфортных условий для развития криптовалют и криптоиндустрии в целом, которое носит не запретительный, а разрешительный характер, — это позитивный фактор, который влияет на рост рынка внутри страны, принимающей эти шаги", — заявил сооснователь и глава департамента аналитики рейтингового агентства ICORating Анатолий Поединцев.

"Мы считаем, что это будет отличная гавань для создания условий оборота криптовалют, которая, к тому же, будет приносить дополнительный доход в казну. Как мы знаем, в офшорных юрисдикциях много фондов, и Гибралтар, и Кайманские острова рассматривают возможности подобного регулирования. Так что это прекрасная возможность для России", — заявил сооснователь и партнер криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис.

Аналогичного мнения и вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова. "Это вписывается в наш более ранний прогноз о том, что криптовалюты пойдут по пути развития игровой индустрии, где будут выделены особые зоны, где возможно реализовывать высокорискованную политику", — сообщила она.

Неудачная идея

Основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук назвал данную инициативу альтернативой привлечения инвестиций из-за рубежа. "Это неплохая альтернатива привлечению инвестиций (если мы говорим о создании офшоров на территории России). Сейчас, во время санкций, рынки иностранного капитала закрыты для российских компаний. С криптовалютами все легче: финансирование российских проектов через ICO (первичное публичное размещение токенов — ред.) еще не запрещено в США и Европе", — указал он.

Менее оптимистичную точку зрения высказал основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев.

"Данное предложение предполагает компромиссное решение между полным нежеланием ЦБ регулировать сферу криптовалют и предложением Минфина легализовать то, что уже является свершившимся фактом. На наш взгляд, вывод торговли и майнинга за тысячи километров в офшорные зоны ждет та же судьба, что и игорные зоны в свое время. Как помним, российский игорный бизнес тогда мигрировал в Минск и Киев. Все запретить, как и данное предложение с удаленными офшорами, на наш взгляд, недальновидная политика", — отметил он.

Аналогичного мнения и экономист-обозреватель Максим Блант. "Абсолютно бессмысленная инициатива. Имеет смысл говорить о хождении криптовалюты. И это является предметом обсуждения, а не обмен криптовалют на фиатные денежные средства", — указал он.