Россия и Ирак обсудили сотрудничество в электроэнергетических проектах

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов обсудил сотрудничество в двусторонних проектах в области электроэнергетики со своим иракским коллегой, сообщает Минэнерго РФ в пятницу.

"Заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов провел встречу с заместителем министра электроэнергетики республики Ирак Адилом Кадимом Джарьяном. В переговорах также участвовали представители электроэнергетических компаний двух стран. В ходе мероприятия обсуждались перспективы реализации двусторонних проектов сотрудничества в области электроэнергетики", — говорится в сообщении.