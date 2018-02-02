Эксперимент с маркировкой шуб в ЕАЭС прошел успешно, заявил Медведев

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Эксперимент с маркировкой шуб в союзе ЕАЭС прошел успешно: реализация такого товара в розницу увеличилась в 7 раз, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В 2016 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками.

"Вы знаете действительно о проведении эксперимента по шубам. Могу сказать, что результаты там вполне вдохновляющие при том, что шубы достаточно дорогостоящий товар. Тем не менее, в результате проведения эксперимента с маркировкой шуб общее количество товаров такого рода, которые мы увидели, увеличилось на 1300%, то есть в 13 раз, а реализация в розницу этих изделий увеличилось на 700%, то есть в 7 раз", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам межправсовета ЕАЭС.

"Мы из тени вытащили дорогие товары, и их количество увеличилось в 13 раз, вот что это значит", — добавил

По его словам, ЕАЭС готов уже к переходу маркировки фармацевтических товаров, табачных изделий.

"В рамках всей этой работы мы надеемся покрыть практически все группы товаров. Будем делать это постепенно, так, чтобы не напрягать рынок и это же время последовательно напрягая вот эту идею", — отметил он.