Суд в Казани начал банкротство экс-главы Татфондбанка Мусина

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Татарстана признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего Татфондбанка, о банкротстве бывшего председателя правления этой кредитной организации Роберта Мусина и ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд ввел реструктуризацию долгов", — сказал собеседник агентства.

Заявление поступило в арбитраж еще 1 августа, суд несколько раз переносил рассмотрение дела о банкротстве. В материалах арбитражного суда говорится, что сумма задолженности Мусина перед Татфондбанком составляет около 16,8 миллиона рублей.

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта 2017 года, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. За время следствия Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, несколько раз получал врачебную помощь в медчасти СИЗО и трижды был госпитализирован. Следствие, отметив, что Мусин в полном объёме признал вину в инкриминируемых преступлениях и способствует раскрытию преступления, обратилось в Приволжский районный суд Казани с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Мусина на домашний арест. Суд 26 декабря ходатайство удовлетворил. Однако прокуратура Татарстана в конце января обжаловала смягчение меры пресечения.

Надзорное ведомство заявило, что Мусину предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Причиненный имущественный вред только по тем эпизодам, по которым предъявлено обвинение, оценивается следствием в 24,6 миллиарда рублей. При этом арест имущества обвиняемого и членов его семьи на общую сумму 321 миллион рублей, как отмечает прокуратура, не свидетельствует о добровольности возмещения Мусиным причиненного имущественного вреда и не может служить достаточным основанием для изменения ему меры пресечения на более мягкую.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей. Следователи провели обыски, наложили арест на имущество подозреваемого.

ЦБ РФ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом.