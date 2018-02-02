Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой

КАСИМОВ (Рязанская область), 2 фев — РИА Новости. Минфин предлагает создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой, рассматривает Владивосток и Калининград, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор согласен разрешить в РФ майнинг, но обмен криптовалют требует вывести за пределы страны из-за высоких рисков, которые несут эти операции.
Моисеев напомнил, что Минфин, представляя свой законопроект о цифровых финансовых активах, предупреждал, что по нему существуют разногласия с ЦБ. Они заключаются именно в подходах к торгам: министерство предусмотрело в документе возможность продажи криптовалюты на организованных торгах, против чего выступает ЦБ.
Он отметил, что в Москве уже действуют несколько тысяч обменников, которые по сути предоставляют услуги обмена криптовалют за рубежом. "И никакой проблемы в этом нет", — заявил Моисеев. "Наоборот, наша задача — несколько обелить этот рынок, она заключается в том, чтобы сделать возможным обмен на территории России", — убежден замглавы Минфина.