МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава Госдумы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в правомерности и обоснованности судебных исков Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к вкладчикам проблемных банков, сообщает в пятницу пресс-служба комитета.

В четверг газета "Коммерсант" написала, что Агентство по страхованию вкладов начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства после признания судом таких сделок недействительными. При этом, по данным издания, добросовестность граждан роли не играет — для суда бывает достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада.

"АСВ выступает в странной роли государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций — обеспечения сохранности их вкладов и принятия мер по защите интересов вкладчиков. Убежден, что такая практика лишь усугубляет кризис доверия граждан к банковской системе, мотивируя их хранить сбережения вне банковских учреждений", — говорится в тексте обращения депутата.

Как ранее сообщили РИА Новости в АСВ, агентство подает иски только в случае обнаружения фактов предпочтительного удовлетворения требований одних кредиторов в ущерб другим и действует в интересах абсолютного большинства вкладчиков и других кредиторов. При этом действия добросовестных вкладчиков не оспариваются, отметили в госкорпорации.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев заявил ранее РИА Новости, что зачастую встречается такой вид мошенничества, когда перед банкротством банка его менеджмент выдает вклады своим знакомым или родственникам, понимая, что банк не сможет расплатиться со всеми кредиторами. Законодательно у АСВ есть право требовать возврата выданных накануне краха банка средств вкладчиков, пояснил финомбудсмен.