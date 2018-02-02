МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава Госдумы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в правомерности и обоснованности судебных исков Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к вкладчикам проблемных банков, сообщает в пятницу пресс-служба комитета.
"АСВ выступает в странной роли государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций — обеспечения сохранности их вкладов и принятия мер по защите интересов вкладчиков. Убежден, что такая практика лишь усугубляет кризис доверия граждан к банковской системе, мотивируя их хранить сбережения вне банковских учреждений", — говорится в тексте обращения депутата.
Финансовый омбудсмен Павел Медведев заявил ранее РИА Новости, что зачастую встречается такой вид мошенничества, когда перед банкротством банка его менеджмент выдает вклады своим знакомым или родственникам, понимая, что банк не сможет расплатиться со всеми кредиторами. Законодательно у АСВ есть право требовать возврата выданных накануне краха банка средств вкладчиков, пояснил финомбудсмен.