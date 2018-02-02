Молдавия обязана вернуться на рынки стран СНГ, заявил Додон

КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что республика обязана вернуться на рынки стран СНГ и наряду с этим наращивать поставки отечественных товаров на других рынках.

По словам президента, "официальные цифры ясно демонстрируют, что наибольший объем добавленной стоимости молдавская экономика получает от контактов с традиционными восточными партнерами". Он заявил, что за 11 месяцев 2017 года молдавский экспорт составил около 2,2 миллиарда долларов, из которых 66% – доля ЕС и 20% – СНГ.

"На первый взгляд, поставки на рынки стран ЕС значительно превышают таковые в СНГ. Но при более детальном анализе можно заметить некоторые интересные моменты", — отметил Додон, пояснив, что за 20 лет доля реэкспорта товаров, возвращенных или экспортированных после переработки на территории Молдавии, увеличилась с 6% до 30%.

При этом, как подчеркнул президент, "в страны СНГ республика экспортирует товары собственного производства, экспорт в ЕС – это почти на 40% экспорт товаров после переработки (то есть реэкспорт)". "Что касается рынков стран СНГ, то туда экспортируется по большей части наша отечественная продукция, и это обеспечивает нам высокую добавленную стоимость. Основной рынок для таких поставок – Российская Федерация, и по основным товарным позициям в прошлом году был зафиксирован существенный рост", — написал Додон в своем официальном блоге.

В качестве примера он отметил, что "в январе-ноябре 2017 года, по сравнению с 2016 годом, экспорт яблок на российский рынок вырос более чем в два раза и превысил 190 тысяч тонн (абсолютный рекорд за последние 20 лет), экспорт яблок в ЕС в 31 раз меньше – 6,2 тысячи тонн". Что касается абрикосов, слив, персиков и винограда, как сообщил Додон, то и по этим позиция доминирует отправка товаров в РФ.

"Нельзя отказываться ни от одного рынка, каждый доллар экспорта – это конкретные рабочие места. Но очень недальновидно делать ставку только на западные рынки и игнорировать реальность и потенциал восточных партнеров. Мы обязаны сохранить и вернуться на рынки стран СНГ, наращивая поставки наших товаров на западных и других рынках", — заключил Додон.