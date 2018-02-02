Медведев анонсировал подписание соглашения о маркировке товаров ЕАЭС

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018 2февраля 2018

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на пленарной сессии международного форума Цифровая повестка дня в эпоху глобализации в Алма-Ате. 2 февраля 2018 2февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Страны ЕАЭС в пятницу подпишут Соглашение о маркировке товаров союза средствами идентификации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи 11 октября была утверждена концепция Основные направления развития цифровой повестки дня. Обозначены приоритеты. Сегодня мы подпишем Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации ", — сказал Медведев, выступая на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

Сейчас прорабатываются национальные предложения и по другим конкретным инициативам, добавил Медведев. По его мнению, нужно выработать единый понятийный аппарат в сфере цифровой экономики.

"(Нужно) уже сегодня договариваться о наднациональных инфраструктурных решениях, о наднациональных цифровых технологиях. Считаю, что эта интеграция могла бы состоять из трех элементов", — пояснил премьер РФ.

По его словам, первый элемент — это единая подсистема, шина для передачи и обмена данными в электронном машиночитаемом виде. Эта платформа Дата X включает специальные сервисы централизованной нормативно-справочной информации, которая может использоваться для обмена информацией, для обмена юридически значимыми протоколами между частными компаниями.

Второй элемент — это единое пространство электронного доверия. Оно включает в себя сервисы идентификации, аутентификации, авторизации, цифрового архива, рассказал Медведев. Данный элемент представляет собой ID-платформу. По мнению премьера, в конечном счете, это позволит выдавать справки гражданам одной страны на территории другой в цифровом формате.

"Кстати сказать, именно в этом направлении вполне можно применять и технологии блокчейна, потому что, по сути, блокчейн — это и есть технология взаимного доверия", — предложил Медведев.

Третий элемент — это единая геоинформационная система и сервисы картографической основы, которая позволит упростить контроль за транспортировкой и прослеживаемостью товара, рассказал премьер РФ.

По его мнению, такие базовые инструменты создадут единый фундаментальный контур взаимодействия стран Союза.

"Конечно, нам придется договориться об общих стандартах, об увязке национальных решений. Мы свои и компетенции готовы представить, естественно, всем нашим друзьям и партнерам на практически безвозмездной основе", — добавил Медведев, отметив, что единая платформенная архитектура могла бы быть открытой для основных экономических и торговых партнеров Союза.

Ключевую координирующую роль может сыграть Евразийская экономическая комиссия, считает Медведев. "Надеюсь, что она (комиссия — ред.) тоже будет активно во все это вовлечена", — подытожил он.