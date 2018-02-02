ЦБ открыл Центр сбора базы данных о мошенниках на финансовом рынке

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. архивное фото

КРАСНОДАР, 2 фев — РИА Новости. Первый в РФ Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке страны открыт Банком России в Краснодаре, передает корреспондент РИА Новости.

Центр компетенции расположился в Южном главном управлении Банка России в Краснодаре.

"Мы создаем центр аналитической компетенции Банка России по противодействию незаконным практикам на финансовом рынке… Мы заинтересованы, чтобы на российском рынке был качественный капитал, мы должны уберечь конкурентную среду от недобросовестных игроков", — сказал первый заместитель главы Банка России Сергей Швецов.

Он отметил, что сбор информации будет производиться во всех регионах России, и не исключил обмена этими данными с иностранными коллегами.

"Уникальная компетенция сбора информации в одном месте и выработки решения по противодействию позволит нам ликвидировать отставание в поиске мошенников", — сказал Швецов.

Основными направлениями работы созданного Центра будут: выявление структур, работающих без лицензий и внесение их в базу данных, противодействие финансовым пирамидам, сбор информации об организаторах мошеннических схем, инициирование проверок и применение мер воздействия к правонарушителям.

Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения Банка России.

В 2017 году Банк России направил в правоохранительные органы данные в отношении более чем 1,3 тысячи организаций, которые осуществляют нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов. По данным регулятора, за год было выявлено 137 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, предварительный ущерб от их деятельности составил около 1 миллиарда рублей.