ЦБ открыл Центр сбора базы данных о мошенниках на финансовом рынке

КРАСНОДАР, 2 фев — РИА Новости. Первый в РФ Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке страны открыт Банком России в Краснодаре, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы создаем центр аналитической компетенции Банка России по противодействию незаконным практикам на финансовом рынке… Мы заинтересованы, чтобы на российском рынке был качественный капитал, мы должны уберечь конкурентную среду от недобросовестных игроков", — сказал первый заместитель главы Банка России Сергей Швецов.
Он отметил, что сбор информации будет производиться во всех регионах России, и не исключил обмена этими данными с иностранными коллегами.
"Уникальная компетенция сбора информации в одном месте и выработки решения по противодействию позволит нам ликвидировать отставание в поиске мошенников", — сказал Швецов.
Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения Банка России.
В 2017 году Банк России направил в правоохранительные органы данные в отношении более чем 1,3 тысячи организаций, которые осуществляют нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов. По данным регулятора, за год было выявлено 137 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, предварительный ущерб от их деятельности составил около 1 миллиарда рублей.