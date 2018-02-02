Несколько проектов аэропортов в Якутии не прошли госэкспертизу

ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы необходимо привлечь к проверке тех, кто плохо подготовил не прошедшие госэкспертизу проекты по строительству аэропортов в ДФО, в частности, в Якутии, заявил якутским журналистам в пятницу вице-премьер правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Трутнев в пятницу находится с рабочей поездкой в Якутии, он побывал в Нерюнгринском районе, посетил предприятие "Колмар", провел совещание по вопросам развития региона.

Как отметил Трутнев, ранее он докладывал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что планы строительства аэропортов на Дальнем Востоке Минтрансом сорваны, в том числе и в Якутии. По ряду проектов была плохо подготовлена документация, она не прошла экспертизу.

"Настаиваю на том, чтобы все были наказаны. Те люди, которые получили бюджетные деньги, и по результатам сдали проекты, которые не прошли государственную экспертизу, они просто эти деньги украли. Поэтому я в перечне поручений буду обращаться к правоохранительным органам с просьбой организовать еще раз проверку, обеспечить, чтобы все люди, которые обманули, были наказаны в соответствии законодательством", — сказал Трутнев.

Ранее Трутнев сообщал, что в 2013 году на развитие аэродромной инфраструктуры было выделено 106,1 миллиарда рублей, из них более 64 миллиардов не были освоены из-за того, что проекты не прошли экспертизу. По поручению вице-премьера было проведено служебное расследование. Двух заместителей руководителя Росавиации уволили в течение двух дней.