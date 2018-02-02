Медведев отметил прорывной характер технологии блокчейна

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Судьба криптовалюты неясна, но блокчейн безусловно останется, это является фундаментальным прорывом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Премьер отметил, что у него по отношению к вопросу криптовалюты немного пессимистическое отношение.

"Все понятно, что такие технологии, как блокчейн, очевидно имеют колоссальное будущее… эти криптовалюты, какова их судьба? Мы не понимаем их. Действительно ли это универсальное платежное средство, которое способно составить конкуренцию обычным, стандартным валютам, или это пузырь, который в какой-то момент лопнет и от него ничего не останется?" — сказал Медведев, выступая на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

"Но совершенно точно… технология распределённого ресурса, технология блокейна является фундаментальным прорывом", — добавил он, отметив, что причина прорыва — принципы, заложенные в блокчейн.

По его мнению, "эти принципы останутся".