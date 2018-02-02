АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Белоруссия не рассматривает вопрос введения криптовалюты в стране, тестирует технологию "блокчейн" в рамках "цифровой песочницы", заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.

"Мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы допустить криптовалюту в нашем внутреннем обороте", — сказал Кобяков, выступая на международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

"Мы просто попытались впервые в мире урегулировать отношения по поводу основных инструментов технологии "блокчейн", майнинга, прежде всего. Но подчеркиваю, что мы это делаем в рамках регуляторной площадки, "песочницы". И если здесь будет что-то серьезное получаться, то мы будем, конечно, реализовывать на своем внутреннем рынке", — добавил он.