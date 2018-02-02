Минск предложил разработать общую программу цифровой трансформации ЕАЭС

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Белоруссия предлагает странам-участницам Евразийского экономического союза разработать общую программу цифровой трансформации союза, заявил премьер-министр этой страны Андрей Кобяков.

"Предлагаем разработать общую программу цифровой трансформации ЕвраАзЭС, причем не на уровне общих принципов и подходов, они и так понятны, а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. Только в этом случае мы сможем говорить о подлинной, а не декларативной интеграции в цифровой сфере", — сказал он, выступая на международном форуме по цифровизаци в пятницу в Алма-Ате.

По его мнению, "только скоординированные совместные действия в рамках реализации нашей общей цифровой повестки позволят нам закрепиться на лидерских позициях как в масштабе Евразийского континента, так и в мире".

С целью выработки совместных действий в этой сфере Минск предлагает реализовать ряд инициатив.

"Первое — интеграция цифровой инфраструктуры стран ЕврАзЭС, которая предполагает не только введение единых стандартов но и общее управление физической инфраструктурой, формирование полноценных цифровых транспортных коридоров в направлении Восток –-Запад", — отметил премьер Белоруссии.

Вторая инициатива, по его словам, посвящена переходу от согласованной политики в цифровой сфере к единой стратегии стран участниц союза. "Мы видим, что на практике наши страны имеют не только различную скорость, но иногда и различные направления преобразований. Это касается и вопросов развития цифровой экономики, и законодательства. Вместо объединения усилий мы в лучшем случае движемся параллельным курсом", — заключил он.