АКИТ рассказала о схемах потребительского экстремизма

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просит Роспотребнадзор принять меры в связи с распределением потребительского экстремизма: покупатели могут использовать законодательство о защите прав потребителей, чтобы получать выгоду за счет интернет-магазинов, соответствующее письмо АКИТ главе Роспотребнадзора Анне Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно указанной статье, при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке, в частности, продавцом, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
Кроме того, в случае удовлетворения судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей или органами местного самоуправления в защиту прав конкретного потребителя, 50% суммы штрафа взыскивается в пользу этих объединений или органов — также вне зависимости от того, заявлялось ли ими такое требование.
Как выглядит схема
В результате, пишет ассоциация, на рынке интернет-торговли сложилась следующая практика.
"Недобросовестные потребители используют указанные нормативные требования для своего обогащения. Некоторые клиенты интернет-магазинов после приобретения ими товара, не дожидаясь ответа продавца на свою претензию, обращаются с требованием взыскания в суды", — говорится в письме.
"После удовлетворения судом искового заявления, потребитель игнорирует общение с магазином, намеренно затягивая сроки возврата денежных средств, стремится увеличить размер неустойки, предусмотренной статьи 23 закона "О защите прав потребителей". В некоторых случаях потребителю удавалось получить неустойку в размере 300% цены товара", — продолжает АКИТ.
"С учетом вышеизложенного, просим вас рассмотреть возможность выступить с инициативой изменения законодательства Российской Федерации, а именно обязать ответчика выплачивать денежную компенсацию и неустойку в полном объеме в пользу государства", — заключается в письме.