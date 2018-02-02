МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новым главой совета директоров владеющего Google холдинга Alphabet стал Джон Хеннесси.
"Совет директоров Alphabet 31 января 2018 года назначил Джона Хеннесси председателем. Он член совета директоров с апреля 2004 года, а с апреля 2007 года стал приглашенным директором", — говорится в заявлении Alphabet.
В августе 2015 года было объявлено, что Alphabet станет холдинговой компанией. Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно.