Климкин предрек раскол Европы в случае отмены антироссийских санкций

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полная или частичная отмена санкций против России до выполнения Минских соглашений приведет к расколу Европы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин изданию Rheinische Post.

"Санкции должны остаться в силе. Невозможно отрицать их эффективность", — заявил украинский дипломат.

По его словам, даже частичная отмена ограничительных мер будет воспринята российскими властями как "слабость Запада и приведет к расколу Европы".

Ранее премьер-министры двух немецких земель выступили за поэтапную отмену санкций ЕС против России. Они сравнили ограничительные меры против России с "мертвой лошадью" и сошлись во мнении, что украинский кризис нельзя урегулировать с помощью "символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям".

Однако федеральное правительство, как пишет Rheinische Post, отклонило идею поэтапной отмены санкций против России.

ЕС ввел ограничительные меры против России в 2014 году на фоне украинского конфликта, обвинив Москву во вмешательстве в ситуацию на Украине. При этом лидеры европейских государств увязывают вопрос снятия санкций с России выполнением Минских соглашений. Российские власти, в свою очередь, многократно отмечали, что Россия не является участником украинского конфликта.