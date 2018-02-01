Путин увидел возможность снизить цены на бензин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин.
Путин отметил, что нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть. А также уровнем акцизов. "Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", — добавил он.