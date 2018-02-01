РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину подготовить доклад для снятия моратория на создание особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах.

Тему о моратории на заседании Госсовета по развитию промышленности затронул губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "Регионы, которые ранее в эту программу не входили, сейчас заявку подать не могут, потому что не перезапущен этот процесс. Если вы не возражаете, с учетом анализа того, что было сделано не так, я бы просил все-таки разрешить подавать эти заявки, рассматриваться и так далее на особые зоны", — сказал Никитин.

В свою очередь Орешкин заявил, что министерство экономического развития не возражает против данного инструмента. "У нас раньше была история, что были федеральные деньги и все это управлялось из центра, сейчас все передано на уровень регионов, федеральных денег там нет. Для регионов — очень хороший инструмент", — сказал министр.

"Какое решение нужно принять?" — поинтересовался у него Путин.

"Чтобы просто перезапустить — снять мораторий на создание и расширение этого инструмента", — пояснил Орешкин, добавив, что министерство готово представить соответствующий доклад.

"Хорошо, давайте доклад, и снимем. Я согласен", — подытожил президент.

В мае 2016 года Путин поручил кабмину разработать единую стратегию работы ОЭЗ, обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ. С тех пор неэффективные зоны были закрыты, а все остальные переданы в управление регионам. На данный момент, согласно данным на сайте Минэкономразвития, в России всего функционируют 26 ОЭЗ (десять промышленно-производственных, шесть технико-внедренческих, девять туристско-рекреационных и одна портовая).