Путин призвал поддержать экспорт промышленной продукции высоких переделов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российским властям на всех уровнях необходимо поддерживать проекты по экспорту конкурентоспособной промышленной продукции высоких переделов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Стимулирование промышленного экономического роста – это важнейшая задача для всех уровней власти, ключевая для развития социальной сферы, повышения качества жизни людей. Нужно поддерживать перспективные проекты по экспорту продукции высоких переделов, продукции, которая будет пользоваться спросом и на внутреннем, и на внешнем рынках. В том числе речь идет о кадровом обеспечении реального сектора экономики, о создании условий для применения современных технологий на производстве", — сказал Путин на заседании Госсовета.

Он отметил, что мероприятие проходит на "Ростсельмаше". "Несмотря на имеющиеся еще сложности, процесс, совершенно очевидно, положительный с точки зрения того, чтобы продвигать продукцию на внешние рынки. Совсем недавно еще не очень-то хотели покупать нашу технику внутри страны, сейчас в 37 стран он продает свою технику: и комбайны, и тракторы. И если так пойдет, через лет пять минимум в 60 стран будет продавать", — сказал Путин.