Путин: рост промышленности в 2017 году нельзя считать удовлетворительным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Рост промышленности РФ по итогам 2017 года на 1% не может быть удовлетворительным для России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета.

"По итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может", — сказал Путин.

При этом он отметил, что ряд секторов показывает хорошую положительную динамику, в частности, транспортное машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая и химическая промышленности.

Путин подчеркнул, что стимулирование экономического и промышленного роста является важнейшей задачей для всех уровней власти. Это ключевое условие развития социальной сферы, повышения качества жизни людей. "Нужно поддерживать перспективные проекты по выпуску продукции высоких переделов", — добавил президент РФ.

Как сообщил на прошлой неделе Росстат, рост промышленности РФ в 2017 году составил 1%. При этом Минэкономразвития прогнозировало рост на 2%. Как прокомментировали тогда РИА Новости в Минпромторге, рост промпроизводства всего на 1% во многом обусловлен конъюнктурными факторами — сделкой ОПЕК+, сокращением добычи газа, теплой погодой в конце года. О долгосрочных негативных тенденциях в промышленности речь не идет, считают в министерстве.