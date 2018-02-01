Путин призвал власти регионов оперативно решать вопросы промышленников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание региональных властей на необходимость своевременного и оперативного решения вопросов промышленников.

"Обращаю внимание руководителей регионов и на местах. Нужно своевременно и оперативно решать ключевые вопросы промышленников, такие как выделение земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, развитие дорожной сети, ввод в строй энергомощностей", — сказал Путин на заседании Госсовета.

Глава государства также указал, что бизнес будет развиваться и инвестировать в модернизацию и открытие новых производств только там, где ему идут навстречу, не создают барьеры, а формируют удобные и комфортные условия для работы.