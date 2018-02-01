В ЦБ заявили о снижении рисков ослабления рубля из-за внешних факторов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Риски ослабления рубля из-за внешних факторов, в первую очередь снижения нефтяных цен, сейчас ослабли, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас мы видим, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, они ослабли", — сказала Набиуллина.

"Когда я говорила, что ослабли девальвационные риски, я прежде всего имела ввиду динамику цен на нефть. Раньше в базовом сценарии мы предполагали снижение цен на нефть и соответствующее ослабление курса. Это был девальвационный риск, который мог подтянуть инфляцию вверх. Сейчас мы такого риска не видим", — сказала она.

ЦБ РФ в базовом сценарии прогнозировал цену на нефть на 2018 год на уровне 55 долларов за баррель. При этом регулятор предполагал, что цена на нефть может в конце 2019 года упасть до 40 долларов за баррель, если сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи больше не будет пролонгироваться, а США будут продолжать наращивать добычу нефти.