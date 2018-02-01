В ЦБ рассказали о мошенничестве с помощью поддельных банкоматов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фальшивые банкоматы являются частным случаем скимминга, в связи с этим в дополнительных рекомендациях к чемпионату мира по футболу 2018 года нет необходимости, заявил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

В конце января 2018 года ЦБ разработал пакет рекомендаций по кибербезопасности к ЧМ-2018. Они касаются защиты от компьютерных атак объектов банковской информационной инфраструктуры, банкоматов и POS-терминалов. Позже в СМИ появилась информация, что в период ЧМ-2018 существует риск появления фальшивых банкоматов, собранных мошенникам из бывших в употреблении устройств. Скимминг – кража данных путем их считывания устройствами преступников на банкоматах с чипа карты, а также пин-кода через ложную клавиатуру.

"Фальшивые банкоматы — это частный случай скимминга. Про скимминг мы уже написали, и что-то дополнительно добавлять, мы пока считаем, нет необходимости. Как я сказал, это частный случай", — сообщил Сычев в кулуарах Инфофорума-2018.

"Злоумышленникам не сильно-то выгодно: банкомат не пять копеек стоит. А получить из него большую выгоду будет сложно", — добавил он. Представитель ЦБ отметил, что более вероятной возможностью мошенничества, связанного с банкоматами, является традиционный скимминг. "Мы больше ориентируемся на то, что могут приехать заезжие со скимминговым оборудованием и попытаться поработать традиционным оборудованием", — сказал он.

В настоящее время ЦБ сотрудничает с ФИФА в плане рекомендаций к чемпионату мира по футболу, сообщил представитель ЦБ. "Думаю, с их стороны тоже будут определенные рекомендации", — предположил Сычев.

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