ЦБ хочет минимум раз в год проверять финрынок на защищенность от кибератак

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Банк России может обязать кредитно-финансовые организации проходить проверку на защищенность своих систем от кибератак не менее одного раза в год, сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
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"Там устанавливаются требования к внешней оценке защищенности. Для банков — это не новость. Те банки, которые работают с международными платежными системами, такую процедуру регулярно проходят, но это имеет отношение только к процессингу. А мы устанавливаем это для всех процессов, которые имеют отношение к переводу денежных средств", — пояснил представитель ЦБ журналистам в кулуарах форума.
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