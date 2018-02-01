ФАС за десять рабочих дней проверит отчеты операторов об отмене роуминга

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в положенный срок получила отчеты о выполнении предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга от МТС, "Вымпелкома" и "Мегафона" и проверит их в течение 10 рабочих дней, сообщается на сайте службы.

В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов связи — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение предупреждения ФАС по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Для Tele2 мера была продлена до конца мая.

"В течение 10 рабочих дней мы будем тщательно анализировать полученную информацию. В случае, если представленные отчеты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно закону о защите конкуренции", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

В августе 2017 года служба предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В начале декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил РИА Новости, что операторы связи готовы в срок исполнить предписание службы.