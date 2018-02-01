Резервный фонд официально прекратил свое существование

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Резервный фонд России официально прекратил существование с 1 февраля — ровно через 10 лет после его создания. Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, статья о Резервном фонде утратила силу, а из других действующих статей законодательства исключаются упоминания о нем.
Идея создания государственной "подушки безопасности" на случай падения цен на нефть принадлежала экс-министру финансов Алексею Кудрину. Разработанный механизм, с одной стороны, аккумулировал в резервах дополнительные нефтегазовые доходы, с другой — был страховкой от чрезмерного укрепления рубля в условиях быстрого роста цен на нефть и притока валюты в страну.
Для этих целей в 2004 году был создан Стабилизационный фонд, а 1 февраля 2008 года он был разделен на ФНБ и Резервный фонд. По оценкам большинства экспертов, накопленные резервы помогли России не только пережить мировой кризис 2008 года без серьезных социальных и финансовых потрясений, но и не раз выручали в последующие годы.
Согласно закону о бюджете на 2018-2020 годы, текущий год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться из резервов. Однако глава Минфина Антон Силуанов признавал, что при сохранении благоприятной конъюнктуры — то есть если цены на нефть останутся на текущих уровнях — в 2018 году его ведомство не только откажется от трат ФНБ, но и сможет пополнить его на 3% ВВП.