Путин рассказал о росте ВВП в 2017 году

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв — РИА Новости. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году ее рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году", — сказал Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата".

Минэкономразвития в своем январском мониторинге сообщило, что месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%. При этом в министерстве отмечали, что после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше.