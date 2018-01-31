Госдума планирует на следующей неделе принять проект по амнистии капитала

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть и принять пакет проектов по продлению сроков амнистии капитала на следующей неделе, заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

"Мы планируем рассмотреть в первом чтении этот законопроект на заседании ГД 7 февраля и затем на этой же неделе — в пятницу — принять во втором и третьем чтении с тем, чтобы направить в Совет Федерации, чтобы эти законопроекты могли быть подписаны президентом в феврале этого года", — сказал Жуков журналистам в среду.

"Ряд наших коллег сегодня внес три законопроекта, продлевающих возможность декларирования средств на счетах, в том числе за рубежом, до 1 марта 2019 года… Законопроекты весьма актуальны в сегодняшней непростой ситуации в мире. Я думаю, вы все это хорошо понимаете. Инициатива исходила от бизнеса и по поручению президента РФ", — также добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в 2018 году амнистии капиталов. Кроме того, российские бизнесмены в течение года смогут закрыть свои офшоры и перевести из них деньги в Россию — в этом случае им не придется платить с этих средств подоходный налог в 13%.

Амнистия уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.